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Gündem AK Parti'den Türkiye ile AB arasında vize serbestisi açıklaması!
Gündem

AK Parti'den Türkiye ile AB arasında vize serbestisi açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-09-12 18:45:00 -
AK Parti'den Türkiye ile AB arasında vize serbestisi açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Seçimler sonrasında ortaya çıkan tabloyla AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sıkılaşmaya başladığı gelişmeler ile de karşı karşıyayız. Bu çerçevede vize serbestisi ve gümrük birliğinin güncellenmesi konuları öne çıkmaktadır."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Seçimler sonrasında ortaya çıkan tabloyla AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sıkılaşmaya başladığı gelişmeler ile de karşı karşıyayız. Bu çerçevede vize serbestisi ve gümrük birliğinin güncellenmesi konuları öne çıkmaktadır."

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