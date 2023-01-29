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AK Parti'den tepki: Metinde olması gerek çünkü...

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "CHP ve İYİ Parti'nin, 'dini inancı sebebiyle' ibaresinin anayasa değişikliği teklifi metninden çıkarılması önerisine sıcak bakmamamızın nedeni; ileride birilerinin çıkıp laikliğe aykırı yorumla yasakçı bir tutumu savunamaması ve başörtüsüne tam bir anayasal güvence sağlamak." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 20:45:00 -
AK Parti'den tepki: Metinde olması gerek çünkü...

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "CHP ve İYİ Parti'nin, 'dini inancı sebebiyle' ibaresinin anayasa değişikliği teklifi metninden çıkarılması önerisine sıcak bakmamamızın nedeni; ileride birilerinin çıkıp laikliğe aykırı yorumla yasakçı bir tutumu savunamaması ve başörtüsüne tam bir anayasal güvence sağlamak." ifadesini kullandı.

Tunç, altılı masanın 11. toplantısı sonrasında açıklanan bildiride, "başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifinin, başörtülü kadının dini inancını sorgulayan şekilde kaleme alındığı, siyasi istismar ve rantın amaçlandığı iddialarına" ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tunç, altılı masa partilerinin ortak bildirisindeki başörtüsüyle ilgili açıklamanın, bir çarpıtmadan ibaret olduğunu, teklifin, "başörtülü kadının dini inancını sorgulayan şekilde kaleme alındığı" ifadelerinin, tutarlılığının olmadığının teklif okunduğunda açıkça görüleceğini bildirdi.

Değişiklik teklifinin iki fıkradan oluştuğunu hatırlatan Tunç, ilk fıkrayla başörtülü veya açık hiçbir kadının temel haklarını kullanmaktan yasaklanamayacağının düzenlendiğini aktardı. Tunç, bu fıkrayla dini inanç nedeniyle değil her ne sebeple olursa olsun bir özgürlüğün getirildiğine dikkati çekti.

İkinci fıkrada ise dini inancı sebebiyle hiçbir kadının başının örtülü olması ve tercih ettiği kıyafeti nedeniyle temel haklarını kullanmaktan yasaklanamayacağının düzenlendiğine işaret eden Tunç, "Muhalefet, 'dini inancı sebebiyle' ibaresinin metinden çıkarılmasını istedi. 'Dini inancı sebebiyle' ibaresinin metinde yer alması gerekli. Çünkü yıllarca laiklik ilkesinin kasten yanlış yorumlanması nedeniyle başörtüsü yasağı uygulandı ve kadınlarımıza zulmedildi, kadınlarımız eğitim ve çalışma haklarından mahrum bırakıldı. CHP ve İYİ Parti'nin, 'dini inancı sebebiyle' ibaresinin anayasa değişikliği teklifi metninden çıkarılması önerisine sıcak bakmamamızın nedeni, ileride birilerinin çıkıp laikliğe aykırı yorumla yasakçı bir tutumu savunamaması ve başörtüsüne tam bir anayasal güvence sağlamak. Anayasa'nın 24. maddesinde düzenlememizin nedeni de bu." dedi.

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