  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye ile Eurofighter Anlaşması Avrupa'da Sevinç Yarattı: "20 Uçakla Başlıyoruz, Sayı Artabilir"

Rusya - Türkiye Karayolu Taşımacılığı anlaşması: Resmi Gazete'de yayımlandı!

Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri

İran, para biriminden 4 sıfır atıyor

Zenginlik sandığımız şey meğer başka bir şeymiş! Kırmızı Massa’da dikkat çeken sözler

AFAD Sudan’a iyilik gemisi gönderdi! 1500 aileye gıda desteği yapıldı

"Anti-Siyonizm Kongresi" İstanbul'da başladı "Şeytanı kahretmek mümkün ama yok etmek mümkün değildir"

Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi

Siber farelere MİT operasyonu! 24 site kapatıldı

Beşiktaş’tan kritik galibiyet
Gündem AK Parti'den taziye mesajı
Gündem

AK Parti'den taziye mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
AK Parti'den taziye mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm deposunda meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize şifa diliyoruz. Sorumlularla ilgili hukuki süreçleri takip edeceğiz."

AK Parti’li İnan’dan sert tepki: "CHP’nin siyaseti her geçen gün seviye kaybediyor"
AK Parti’li İnan’dan sert tepki: “CHP’nin siyaseti her geçen gün seviye kaybediyor”

Gündem

AK Parti’li İnan’dan sert tepki: “CHP’nin siyaseti her geçen gün seviye kaybediyor”

AK Parti’de dikkat çeken değişim! Beş ilde yeni isimler göreve geliyor
AK Parti’de dikkat çeken değişim! Beş ilde yeni isimler göreve geliyor

Gündem

AK Parti’de dikkat çeken değişim! Beş ilde yeni isimler göreve geliyor

İstismarcıları rezil eden istihdam verisi Ak Parti geldi kadın hakları bitti öyle mi!
İstismarcıları rezil eden istihdam verisi Ak Parti geldi kadın hakları bitti öyle mi!

Ekonomi

İstismarcıları rezil eden istihdam verisi Ak Parti geldi kadın hakları bitti öyle mi!

Attığı iftira elinde patladı! AK Partili Baykan CHP'li vekili yerin dibine soktu
Attığı iftira elinde patladı! AK Partili Baykan CHP'li vekili yerin dibine soktu

Siyaset

Attığı iftira elinde patladı! AK Partili Baykan CHP'li vekili yerin dibine soktu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı
Gündem

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

Abdullah İmamoğlu isimli hoca, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin dini açıdan çekincelerini dile getirdi. İmamoğlu’na göre proj..
Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!
Dünya

Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!

Hamas'tan yapılan açıklamada İbrahim Anlaşmaları'na katılan Kazakistan'a tepki gösterildi. Ülkelere İsrail'le ilişkileri kesme ve normalleşm..
CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! "Durun siz kardeşsiniz!"
Gündem

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

Bayrampaşa Belediyesi’nde eski ve yeni CHP’liler arasında sözlü kavga çıktı. Birbirlerine “Çetin Koç, namussuzsun sen!” “Bu işi bu hale geti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23