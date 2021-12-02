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Gündem AK Parti'den Suriye'nin sözde Halk Meclisi'ne çok sert tepki! 'Orada boyunuzun ölçüsünü alalım'
Gündem

AK Parti'den Suriye'nin sözde Halk Meclisi'ne çok sert tepki! 'Orada boyunuzun ölçüsünü alalım'

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Suriye'nin sözde Halk Meclisi tarafından yayınlanan bildiriye çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 23:38:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Suriye'nin sözde Halk Meclisi tarafından yayımlanan, "Hatay'ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı" ifadelerinin kullanıldığı hadsiz bildiriye çok sert ifadelerle tepki gösterdi.

"Kirli ağzınıza, şehit kanıyla sulanmış Hatay'ımızı almayın." diyen AK Partili Yayman, "Hatay, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, değerli büyüğümüz Tayfur Sökmen'in büyük bir mücadelesi sonucu Türkiye'ye katılmıştır. Şehit kanlarıyla ana vatana bağlanmıştır. Hatay Türkiye'nindir ve Türkiye'nin kalmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

'Bu aşağılık talebi bir kez daha kınıyoruz'

Suriye'deki katliama dikkat çeken Yayman, şöyle devam etti:

"Siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde yargılanacaksınız. Siz o Aylan bebeğin hesabını vereceksiniz. Önce, kendi insanlarınızın üzerine attığınız biyolojik, kimyasal silahların savunmasını yapın. Gidip mahkeme önünde temize çıkın, sonra konuşun. Buradan bu Gazi Meclisimizden bu aşağılık talebi bir kez daha kınıyoruz, lanetliyoruz. Onlara siz Afrin'e gelin diyoruz. Orada boyunuzun ölçüsünü alın. İdlib'de, Hatay'da boyunuzun ölçüsünü alın."

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