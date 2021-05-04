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Siyaset AK Parti'den skandal sözlere sert tepki: Cumhurbaşkanımızı hedef alanların katliamcı niyetini biliyoruz
Siyaset

AK Parti'den skandal sözlere sert tepki: Cumhurbaşkanımızı hedef alanların katliamcı niyetini biliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "vatana ihanetten" yargılayacaklarını açıklayan CHP'li vekil Aykut Erdoğdu'ya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. "Katliamcı niyetlerini biliyoruz" diyen Çelik, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Menderes’in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar. Seviyesizlik aynı." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 23:29:00 - 2021-05-04 23:31:22
AK Parti'den skandal sözlere sert tepki: Cumhurbaşkanımızı hedef alanların katliamcı niyetini biliyoruz

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti.

Yaptığı paylaşımda Erdoğan'ı indireceklerini ve vatana ihanetten yargılayacaklarını vurgulayan Erdoğdu, "Bunun için bütün gücümle çalışacağım" dedi.

"Katillerin diliyle konuşmaya devam ediyorlar"

Söz konusu açıklamaya Twitter hesabından tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı “vatana ihanetten yargılamak”tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes’in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"Katliamcı niyetini biliyoruz"

Erdoğdu'nun kullandığı dili FETÖ'den tanıdıklarını vurgulayan Çelik, "Menderes’in katillerinden FETÖ’ye kadar hepsi aynı millet düşmanı dili kullandılar. Şimdi aynı seviyesiz dili, CHP’li bir siyasetçinin devraldığını ve aynı ifadeleri tekrarladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetini biliyoruz. Milletimiz bunlara her zaman cevabını verdi. Ve vermeye devam ediyor." dedi.

Çelik paylaşımlarının devamında şu ifadelere yer verdi:

Kendisine siyasi şantajda bulunulduğunu iddia eden bu seviyesiz siyasetçi, iddiasını ispat etmek için mahkemeye gidip şikayetçi olmuyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı makamını Yassıada katillerinin diliyle hedef alıyor. Bu dil, millet düşmanı bir dildir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin gönül divanında yerini almıştır. Yassıada zihniyetinin tehditlerinin milletimiz nezdinde bir karşılığı yoktur. Bu zihniyetle mücadele etmeye en kararlı şekilde devam edeceğiz. Bunlara sessiz kalmak millete ihanettir.

 

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Yorumlar

Yorumcu

Ne kadar ...sın şerdoğdu.... Vatan haini görmek istersen aynaya bakman yeterli Halen darbeden medet uman sersemler sürüsü. Biz buradayız 15 temmuzu unutmayın şer sürüsü
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Ronaldo CR7

Ulan edepsiz ahlakız yezid sen kim oluyorsun da Cumhurbaşkanımızı vatana ihanetten yargılarsın istersen Fatih Erbakan’ı Mustafa Destici’yi ve bütün müslüman siyasetçileri (Karamollaoğlu hariç) vatana ihanetten yargıla
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