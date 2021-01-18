AK Parti'den sert tepki! Dikkat çeken benzetme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ülke TV'de Murat Yılmaz’ın moderatörlüğünde Mehmet Acet ve Mehmet Şahin sorularını cevaplandırdı. Son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' çıkışını değerlendiren Mahir Ünal, dikkat çeken bir benzetme yaptı.

Ünal, Kılıçdaroğlu’nun 28 Şubat ve 27 Nisan darbelerinin öne çıkan paşalarından Yaşar Büyükanıt ile aynı dili kullandığını söyledi.

Ünal sözlerini şöyle sürdürdü:

AK Parti iktidarından sonra 2003'te Cumhuriyet'in attığı manşeti hatırlayın. "Genç subaylar rahatsız." Arkasından hemen "Tehlikenin farkında mısınız?" arkasından cumhuriyet mitingleri, "Ordunun karşısında saygıyla eğiliyoruz" açıklamaları. CHP'den "ordu göreve" pankartları ve genel kurmay başkanının "Sözde değil özde cumhurbaşkanı istiyoruz" açıklamaları. Tam işte bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde cumhurbaşkanıyla o gün genel kurmay başkanının ifade ettiği sözde cumhurbaşkanı aynı şey.

Bu şu demek Tarık Zafer Tunaya'nın vesayet açıklamasından yola çıkarsak Kemalizm bu anlamda vesayet rejimi, CHP vesayet partisi, devlette vesayetçi devlet. Dolayısıyla vesayetçi rejimin değerlerine uygun davranmayan cumhurbaşkanı onlara göre sözde cumhurbaşkanı. Millet tarafından seçilmiş olmasının bir kıymeti yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu bunu geçen gün açıkladı. Dedi ki "Cumhurbaşkanı olmak için seçilmiş olmak yeterli değildir."

Mahir Ünal, AK partinin verdiği mücadeleyi birileri AK Parti'yi ve Tayyip Erdoğan'ın mücadelesi gibi paketlemeye ve sunmaya çalıştığına dikkat çekti. Ünal "Meseleyi oraya indirgemeye çalışıyorlar ama biz AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan ile beraber bu kadim mücadeleyi sürdürüyoruz. Yani Tayyip Erdoğan'ın da verdiği mücadele bir millet mücadelesi, millet iradesinin egemen olması mücadelesi" dedi.

"Bu kavga çok eski ve çok uzun bir kavga"

Ünal, programda asıl mücadelenin vesayet sistemi ile demokrasi arasında olduğuna dikkat çekti. Ünal, "Bunlar zannediyorlar ki AK Parti'den kurtulurlarsa Erdoğan'dan kurtulurlarsa sorun çözülecek zannediyorlar. Halbuki bu kavga çok eski ve çok uzun bir kavga. Biliyorsunuz vesayet kelimesini ilk kullananlardan bir tanesi Tarık Zafer Tunaya'dır. Tarık Zafer Tunaya, tek parti dönemini diktatörlük değil vesayet olarak tanımlar. Bu tanımlamasında yani devletin millet üzerinde bir vasi olma hakkını bunlar kabul ederler. İşin kalbi burası. Yani neden devletin millet üzerinde bir vesayet hakkı vardır ve devlet neden millet üzerinde vasi olma hakkına sahiptir bu soruyu sormak lazımdır." dedi.

Ünal, "Cumhurbaşkanı'nın millet tarafından seçilmiş olmasının bir kıymeti yoktur" sözlerinin de milli iradeye hançer olduğunu sözlerine ekledi.