AK Parti'den rehavete karşı enfes video
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine 1 gün kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf edilen sandık çağrısı büyük beğeni topladı.
Uğur Işılak'ın seslendirdiği AK Parti'nin reklam filminde, seçmenlerin sandıklara gitmesi ve 1. turdaki oy farkı nedeniyle rehavete kapılmaması gerektiği anlatılıyor.
Piyano ile çalınan Dombra ezgisinin eşlik ettiği reklam filminde şu ifadeler kullanıldı:
"29 Mayıs'ta bir fetih müjdesi gibi Türkiye Yüzyılı'na çağırır bizi 28 Mayıs'ta vereceğin bir oy. Ayasofya'da Bayram Namazına, yurdun her karış toprağında duaya çağırır...
Unutma! Senin oyunla bozulur, bütün oyunlar..."
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