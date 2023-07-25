AK Parti'den provokasyona ilişkin açıklama! 'Danimarka sorumludur'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden saldırılara tepki gösterdi.
Danimarka'daki son Kur'an yakma hadsizliğinden sonra açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, provokasyondan Danimarka'nın sorumlu olduğunu söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Danimarka’da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir." dedi ve ekledi:
Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır.