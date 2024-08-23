AK Parti’den özeleştiri 32 milyon çalışanın 16 milyon emekliye bakması sürdürülemez
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Fevzi Polat, Türkiye'deki emeklilik sistemine ilişkin önemli bir özeleştiride bulundu. Polat, “32 milyon çalışanın, 16 milyon emekliye bakması sürdürülemez” diyerek, mevcut yapının uzun vadede büyük sorunlara neden olabileceğine dikkat çekti.
Türkiye’de emeklilik sisteminin bu noktaya gelmesinde, genç nüfusun azalması, erken emeklilik politikaları ve düşük doğum oranları gibi faktörler etkili oldu. Geçmişte uygulanan erken emeklilik imkanları, emekli sayısını hızla artırdı. Buna karşılık, aktif çalışan sayısındaki yavaş artış, sistemde dengesizliğe neden oldu. Bu durum, mevcut çalışanların üzerindeki yükü artırırken, sosyal güvenlik sisteminde finansal sürdürülebilirliği zorlaştırıyor.
Fevzi Polat’ın açıklamaları, hükümetin emeklilik sisteminde reform yapma gerekliliğini bir kez daha gündeme taşıdı. Sistemin gelecekte daha sürdürülebilir hale gelmesi için çalışma hayatına katılımın artırılması ve emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi gibi adımların atılması gerekiyor.
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