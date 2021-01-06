AK Parti'den o isimlere suç duyurusu

Son haftalarda eski bakan Fikri Sağlar ile başlayan CHP'li gazeteci Can Ataklı ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile devam eden toplumu karıştırma ve darbe özentisi sözlere toplumun her kesiminden tepki yükselirken AK Parti''nin tüm il ve ilçe teşkilatları da bu skandal sözlere karşı harekete geçme kararı aldı.

AK Parti'nin 81 il teşkilatı ile 973 ilçe teşkilatı gelen son dakika bilgisine göre eski bakan Fikri Sağlar, CHP'li gazeteci Can Ataklı ve eski Genelkurmbay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacak.

İşte Fikri Sağlar, Can Ataklı, İlker Başbuğ'un skandal sözleri:

Eski CHP'li Bakan Fikri Sağlar, Halk TV'deki bir programda türbanlı hakimleri hakkında 28 Şubat dönemini hatırlatan sözler kullanmıştı. Sağlar "Türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." diyerek skandal ifadeler kullanmıştı.

Can Ataklı'nın darbe iması

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ataklı, Başkan Erdoğan'ın görevini bırakması için yaşanmasını istediği senaryoları anlattı.

Konuşmasına darbe ihtimali ile başlayan Ataklı, "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe, hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor." dedi.

"Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım." diyen Ataklı şöyle devam etti:

"Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi."

İlker Başbuğ'un 27 Mayıs Darbesiyle ilgili açıklaması olay oldu

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ son açıklamasıyla yine gündemde. AK Parti'ye FETÖ'nün siyasi ayağı iması yaparak tepkileri üzerine çeken ve AK Partili vekillerle davalık olan Başbuğ, bu kez de darbe açıklamasıyla konuşuluyor.

Başbuğ, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" dedi, eleştiri oklarını üzerine çekti.

Muhabirin "Menderes 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'deki konuşmasında "Yolumuz serbest seçim yoludur. Memleketimizde demokrasinin yerleştirilmesinin yolu budur. Fakat her şeyden önce düzenin korunması kati bir zorunluluktur" diyor. Konuşmasının demokrasi açısından bir bedeli oldu mu? " sorusuna Başbuğ şu yanıtı verdi:

"Erken seçim tarihini açıklasaydı"

"23 Mayıs 1960 günü DP Genel İdare Kurulu toplantısında Sıtkı Yırcalı, "Derhal seçimleri yapacağımızı açıklayayım" deyince, Adnan Menderes'in cevabı "derhal" olmuştu. Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu. "

Başbuğ'un sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kimi yorumcular, Menderes seçime gitmedi diye suçlanmasının yanlış olduğunu Başbuğ'u darbeye meşruiyet sağlamak ve mazur görmekle eleştirdi.

Soruşturma başlatıldı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir vatandaşın başvurusu üzerine CHP'li Fikri Sağlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, CHP'li Fikri Sağlar'ın bir televizyon kanalında başörtüsü ve türban konusunda kullandığı ifadeler üzerine Sakarya'da yaşayan İ.G. avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlar hakkında soruşturma açıldı. Sağlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma yürütülecek.