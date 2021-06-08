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AK Parti'den müsilajla ilgili kritik önerge
Gündem AK Parti'den müsilajla ilgili kritik önerge
Gündem

AK Parti'den müsilajla ilgili kritik önerge

AK Parti, Marmara Denizi'ndeki deniz salyasının (müsilaj) nedenlerinin araştırılması için TBMM Araştırma Komisyonu Kurulması için Meclis Başkanlığına önerge verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 19:47:00 -
AK Parti'den müsilajla ilgili kritik önerge

AK Parti Marmara Denizinde etkili olan deniz salyasının (müsilaj) nedenlerinin araştırılması için TBMM Araştırma Komisyonu Kurulması için Meclis Başkanlığına önerge verdi. Önerge Perşembe günü genel kurulda görüşülecek.

Seferberlik başlatıldı

Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajın temizlenmesiyle ilgili seferberlik bugün başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği, İstanbul Caddebostan Sahili'nden başlatıldı.

Bakan Kurum seferberlikle ilgili yaptığı açıklamada, "2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız" ifadelerini kullandı.

 

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