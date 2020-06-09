AK Parti'den Meral Akşener'e Ayasofya tepkisi: Ne kadar ayıp...

"Ayasofya Cami'nin ibadete açılması" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesi, TBMM'de kabul edilmedi.

Akşener gerçekleri çarpıttı

Önergenin reddedilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener, İYİ Parti resmi Twitter hesabından paylaşılan, ''Siyasette #GeriVites'in ne olduğuna ve nasıl yapıldığına dair bu öğretici nitelikteki tutumundan ötürü @Akparti'ye teşekkür ederiz'' sözlerini alıntılayarak, ''Hayırdır Sayın Erdoğan'' diyerek paylaşımda bulundu. Akşener'in paylaşımına AK Parti'den yanıt geldi.

Bülent Turan'dan jet cevap: Ne kadar ayıp...

Belge paylaşarak AK Parti'nin Ayasofya’nın açılmasına ret oyu vermedğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ''Ne kadar ayıp bir uslup! AK Parti “Ayasofya’nın açılmasına” değil, İyi Parti'nin dün Ayasofya açılamaz iddialarına rağmen bugün “araştırma komisyonu kurulması” önergesine ret oyu verdi. Neyi araştıracaksınız, İstanbul'u kimin fethettiğini mi? Konu belli, atılacak adım belli...'' diye Merak Akşener'e tepki gösterdi.

AK Partili Mehmet Muş: Gerekli adımlar atılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz. Danıştay'da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır." mesajını vermişti.