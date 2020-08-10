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Gündem

AK Parti'den Meral Akşener açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 'Meral Akşener'e yapılan 'evine dön' çağrısı Cumhur İttifakı'na katılması için mi yapıldı?' sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:07:00 -
AK Parti'den Meral Akşener açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yapılan 'evine dön' çağrısı Cumhur İttifakı'na katılması için mi yapıldı?" sorusu üzerine Ünal, "Siyasi partiler kendi tabanlarının sosyolojisiyle hareket ederler. Tabanlarının hassasiyet ve taleplerini dikkate almak zorundalar. Kurulduğu günden sonraki süreçte ittifaklarının içindeki pozisyonlarından dolayı Meral Akşener ve sözcüleri bu konularda açıklama yapma konusunda ciddi güçlükler çektiler. Bu güçlükler hala görülüyor. İYİ Parti'nin kendi mecrasına ve kendi siyasal tabanına henüz oturmadığını görüyoruz." dedi.

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Yorumlar

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Yavvv heee heeee
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