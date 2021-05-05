AK Parti'den meraklandıran paylaşım! Türkiye saat 14:00'a kilitlendi
AK Parti’den yapılan pinokyo emojili “Yarın saat 14.00’te” paylaşımı sosyal medyada merak konusu oldu.
AK Parti'nin resmi Twitter hesabından merak uyandıran bir paylaşım yapıldı. AK Parti'nin sosyal medya hesabından "Yarın saat 14.00'te" denilerek pinokyo emojiisi paylaşıldı.
"Saat 14.00'da ne açıklanacak?"
AK Parti'nin yarın saat 14.00'da ne açıklayacağı merak konusu olurken, sosyal medya kullanıcıları arasında tahminler yapılmaya başlandı.