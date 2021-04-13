AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na flaş çağrı: Çıkıp mertçe adayım de

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın hep aynı ezberden oluştuğunu, özgün hiçbir şeyin bulunmadığını savundu.

Kılıçdaroğlu'nun tek yaptığının tenkit olduğunu ifade eden Aydemir, "Kalbinde mühür olmayanlar Türkiye'nin, bölgesinde huzurlu bir ortam için neler yaptığını iyi görüyor." dedi.

Aydemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Biz şimdiden 2023'deki cumhurbaşkanı adayımızı ilan ettik" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu söylediğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun, temsil ettiği kesime karşı sorumluluğunu yerine getirerek "2023'te partimin cumhurbaşkanı adayı, benim" diyebilmesinin önemli olduğunu belirten Aydemir, şöyle konuştu:

"Sen sözüm ona ana muhalefeti temsil ediyorsun. Çıkıp iri iri konuşuyorsun. Söylediklerinin tamamına yakını zaten ya yalan ya abartı. Çıkıp mertçe '2023'te partimin cumhurbaşkanı adayı benim' demelisin Sayın Kılıçdaroğlu. Diyemiyorsun, çünkü kendine güvenin yok. Etrafındakilerin de sana itimadı yok. Elbette yarın farklı zeminler açılacak, farklı şeyler söylenecek ama bir şeyde sabit kalmak lazım. Nedir o? Dirayetli duruş. Genel başkansanız o duruşu koymanız gerekiyor ortaya. Yel nereden eserse o tarafa savrulan bir adam pozisyonuna gelmeyeceksiniz."

Aydemir, seçim bölgesi Erzurum'a ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Erzurum'un vefa kenti olduğunu dile getiren Aydemir, "Türkiye'nin hangi iline gitseniz vefa kavramı öne çıkar ama Erzurum'da çok öndedir bu hal. Doğu Anadolu'yu hakkı ile tanıyıp tanıtmamız gerekiyor" diye konuştu.