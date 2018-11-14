AK Parti'den Kadir Mısıroğlu ziyareti açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, araştırmacı-yazar Kadir Mısıroğlu'na ziyareti hakkında, "Hasta ziyaretinin ideolojisi olmaz. İnsani ziyaretten böyle bir tartışma çıkarılmasını doğru bulmuyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, geçirdiği rahatsızlık sonrası ayak parmakları kesilmek zorunda kalan araştırmacı-yazar Kadir Mısıroğlu'na yönelik gerçekleştirdiği hasta ziyaretine dair açıklamada bulundu.

"Hasta ziyaretinin ideolojisi olmaz"

Çelik şunları söyledi:

Bu tartışmalar olduğu andan itibaren ayrıntılı bir şekilde izledik. Bu tartışmalar neticesinde Cumhurbaşkanımız görüşünün paylaşılmasını istemiştir. FETÖ, PKK gibi terör örgütlerine karşı son derece gayretli bir ilim adamıdır. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin de hedefindedir. Ortaya koyduğu çalışmalar takdir edilmektedir. Bu ziyaret insani bir ziyarettir. Siyasi sonuçlar çıkarmaya başlarsak sonu gelmez. Hasta ziyaretinin ideolojisi olmaz. Diyanet İşleri Başkanımız hükümet ve Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilen bir ilim adamıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili her konunun tartışmaya dönmesini doğru bulmuyoruz. Her zaman hak ettiği saygıyı görecektir."