AK Parti’den kadınlara yeni müjde! Paranın 3'te 1'i devletten

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin nabzını tutan “Anadolu Soruyor” programının konuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık oldu.

Bakan Yanık; Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan’ın sorularını yanıtladı.

“CHP’nin 14 Mayıs'tan sonra depremzede vatandaşlarımıza yaptıklarını gördük”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Milletimiz 14 Mayıs’ta gönlünün kimden yana olduğunu, kimin yanında olduğunu, kimin hizmet tarafında olduğunu gördü ve tavrını koydu. Cumhurbaşkanımıza en yakın rakibine 5 puan gibi bir farkla oy verdi. Bizim gücümüz millet. Manevi olarak da Allah’ın yardımını ümit ediyoruz. Tamamen hizmet üzerinden hiçbir vatandaşımızı ayırmadan, bize oy verdi, vermedi diye bir ayrım yapmadan 85 milyonun hükümeti olduk, bundan sonra da olacağız. Vatandaşımız bunu çok iyi gördüğü için kanaatini ortaya koydu. İkinci turda da bunun böyle olacağını umut ediyoruz. Anadolu insanıyız. Hepimizin hamuru, mayası Anadolu. Neyi bekleriz? Samimiyeti, içtenliği, dostluğu, fedakarlığı bekleriz. Başımıza bir hal geldiğinde hemen koşacak birini bekleriz. Bizim milletimiz özellikle deprem sürecinde bu güveni kimin sağladığını, sağlayacağını gördü ve notunu verdi. 14 Mayıs’tan önce ‘sevgi kalp işaretleri, helalleşeceğiz, hatalarımızdan geç çıkardık, geçmişteki yaptığımız hatalardan pişmanız’ diye bir pembe tablo çizen Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP seçmeninin 14 Mayıs’tan sonra tavırlarını gördük. Depremzede vatandaşlarımıza yaptıklarını gördük.

“Depremden 20 milyona yakın vatandaşımız etkilendi”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, “Bu muhalefetin, çiçek böcek edebiyatının ne kadar sahte olduğunu görmek bakımından ilk tur önemli bir faktör oldu. 52 bin insanımızı kaybettik. 11 il doğrudan deprem bölgesi, 13 buçuk civarıyla beraber 20 milyon insanımız etkilenmiş. Bu kadar büyük bir afetin sonunda deprem bölgesi oy vermedi diye edilmedik laf bırakılmadı CHP’liler tarafından. Çok ağır bir travma yaşanmış zaten. İnsanlar bir taraftan büyük bir metanetle hayatlarını kurmaya çalışırken böyle bir muamele çok ağır bir kırgınlık oluşturdu. Bizim insanımız hakikatten çok ferasetli, basiretli ve sandığı da bu anlamda önemli bir ders aracı olarak her zaman kullanagelmiştir. İlk turda vermediği dersi ikinci turda verecek. Ben bundan çok eminim” şeklinde konuştu.

“HDP; CHP’yi destekleyecek”

Bakan Derya Yanık, “HDP; halen daha desteğini açıkladı. Çünkü HPD Sayın Kılıçdaroğlu’na güveniyor. Şu andaki söylem üzerinden 14 Mayıs’tan sonra değişen, sertleşen daha millyetçi gençlerin tabiriyle bütün tuşlara basan bir Kılıçdaroğlu var. Sayın Kılıçdaroğlu’nun uygunluğu noktasında HDP uygun. Çok enteresan bir şey. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun 12 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi’nin başında izlediği yol bu. Daha ilerisini söyleyeyim; PKK’nın izlediği bir izlek. Bu destekler açıklayanlar montaj değil. Eş başkanları Pervin Buldan söylemedi mi oylarımız Kılıçdaroğlu’na diye. Bunu göz bağcığına dönüştürmek için bir takım ifade farklılıklarına döndürmeye çalışıyorlar. Artık hakikatten milletimizin ilk turda olmadığı kadar zihni parlak ve hiç zorlanmadığı bir sürece girdik” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Bizim amacımız dünyaya bir iyilik örneği sunmak”

Bakan Yanık, “Bizim bir hayalimiz var. Nedir? Türkiye yüz yılını inşa etmek. Bugün olduğumuzdan çok daha ileriye gitmek. Dünyanın merkez ülkelerinden biri olmak. Mazlumun yanında hizalanmanın merkezi olan bir Türkiye olsun diye uğraşıyoruz. Bizim atalarımız, ecdadımız tarihten bu yana atletin, merhametin şefkatin toprakları. Biz bunu yeniden ihya etmek istiyoruz. Müslüman Türkler hiçbir zaman bir iyiliği kendileri için istememişlerdir. Dünya için istemişlerdir. Bizim amacımız dünyaya bir iyilik adası örneği sunmak” diye ifade etti.

“7-8 benzemez birbirinden tamamen alakasız yapılar bir araya gelmiş oldular”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Ata İttifakı ile bir anlaşma yaptıkları görünüyor. Ancak Sayın Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu’nun söylediklerine baktığımızda önce 5 benzemez, sonra 6 benzemez şimdi 7-8 benzemez birbirinden tamamen alakasız yapılar bir araya gelmiş oldular. Burada Sayın Kılıçdaroğlu kendisi bireysel olara kazanmak için hiçbir tutarsızlık beklentisi olmasını hedefliyor” dedi.

“Farklılıkları çatışma alanına dönüşten bir dil kullanarak yollarına devam ediyorlar”

Bakan Derya Yanık, “İnanılmaz bir algı mühendisliği yürütüldü. 85 milyonun bir arada huzurla birbirine emniyetle, birbirine güvenerek yaşadığı ve bundan sonra da yaşayacağı bir toplum için uğraşıyoruz. Hal böyleyken oluşan göz bağcılık tümüyle aslında milleti bir anlamda kristalize etmeye, bir takım küçük öbekcikler oluşturmaya kullanılıyor. Sürekli bölen, parçalayan, farklılıkları çatışma alanına dönüşten bir dil kullanarak yollarına devam ediyorlar. O anlamda ben yarın milletimiz sandık başına gittiğinde Türkiye’nin birliği, dirliği; tek devlet, tek bayrak bütün bu çabayı göz önüne alarak gerekli değerlendirmeyi yapacak” şeklinde ifade etti.

“Sosyal devlet olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım ediyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bütüncül ve kapsayıcı bir biçimde tek bir başlık altında toplayıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara; vatandaş maaşı olarak sosyal yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bizim 20 yıldır yapmaya çalıştığımız şey; vatandaşımızın devlete ihtiyacı varsa devletin orada gereğini yapsa. Her ne ise devlet olarak ‘ben buradayım’ sana yardım etmeye geldim dememiz lazım. Biz vatandaşa yaptığımız her hizmeti hak temelli olarak görüyoruz. Vatandaşın sosyal devletten alacağı vardır, biz de onu ödemekle yükümlüyüz. Biz inşallah önümüzdeki süreçte sosyal yardımlarımızı koruyucu önleyici aile koruma destekleriyle birlikte sürdüreceğiz. Aile koruma kalkanımızda her hanede en az 1 çalışan olacak. Yoksa biz orayı destekleyeceğiz. Bizim orada yapmak istediğimiz şu; her hanemizde asgari refah sürecinin oluşması” şeklinde ifade etti.

“Bireysel emeklilik sistemine dahil olan ev kadınlarımızın primlerinin 3'te 1'ini biz ödeyeceğiz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, “Bizim 20 yıldır AK Parti iktidarları olarak yapmaya çalıştığımız şey aralıksız bir biçimde hiçbir vatandaşımızın sosyal güvenlik çemberi dışında kalmaması. Nitekim 18 yaş altı sağlık hizmeti doğrudan doğruya devletin gözetiminde. Ev kadınları; bu sosyal güvenlik çemberinin nispeten dışında kalmışlardı. Biz orayıu biraz daha teşvik etmek ve kolaylaştırmak içn dedik ki bireysel emeklilik sistemine dahil olan hanımlarımızın sigorta primlerinin 3’te 1’ini biz ödeyeceğiz. Ev kadınlarımız da hem sosyal güvence içerisinde olacaklar. Hem de emeklilik günleri geldiğinde maaşlarını almaya başlayacaklar” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımız, bizim için çok önemli”

Bakan Derya Yanık, “Biz deprem bölgemizle alakalı tedbirlerimizi çok hızlı bir biçimde aldık şükürler olsun. Deprem bölgesinde kalan çocukları yakınları varsa yakınlarına teslim ettik. Bu süreçte çocuklarımız üzerinden çok kötü bir dezenformasyon gördük. Muhalefet çocuklarımızı siyaset malzemesi yaptı. Muhalefetin söylediklerinin hiç birinin doğru olmadığı çıktı. Şu anda çocuklarımızın kayıtları elimizde var. Öyle kötü dezenformasyon yapıldı ki… Çocuklarımız bizim için çok önemli. Çocuklar üzerinden manüpilatif söylemler yaptırıldı. Biz çocuklarımıza gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye ifade etti.

“Türkiye'de hiçbir partinin AK Parti'nin kadın hakları karnesiyle yarışmaya hakkı yoktur”

Bakan Yanık, “Kadın halkarı konusunda Cumhurbaşkanı’mızın ifadesiyle söyleyeyim ‘1 adım dahi geri atmak yok.’ Bugüne kadar çok açık ve sarih bir biçimde Cumhurbaşkanı’mız şunu söyledi. Bizim yaptığımız çalışmalardan hiçbir kadının mağduriyeti yok. Burada; Cumhurbaşkanımızın 21 yıllık iktidar döneminde kadınlarla alakalı destek mekanizmalarının elle tutulur, gözle görülür somut çalışmalar yapılmaktadır. AK Parti iktidara geldiğinde kız çocukları ile erkek çocukları arasında niye o kadar fark vardı? Bugün kız ve erkek çocuklar arasındaki okullaşma oranı azaldı hatta belki erkek çocukları destekleme zorunda kalacağız. Şiddetle mücadele noktasında yasal mevzuatların düzenlenmesi noktasında, destek mekanizmalarının düzenlenmesi noktasında aralıksız bir çalışma var. Bizim için insan eşrefi mahkukattır. Yaratılmışların en şereflisi. İnsana insan olmaktan kaynaklı hakkını teslim edelim. Sosyal hayatın, ekonomik hayatın içerisinde haklarını vermek istiyoruz. Biz devlet olarak, kamu olarak o imkanları oluşturmak, o zemini kurmakla yükümlüyüz. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey güçlü aileyi kurmak. 20 senedir elimizden geleni her platformda ortaya koyduk koymaya da devam ediyoruz. AK Parti’nin sicili kadın hakları konusunda ter temiz bir sicildir ve bugün Türkiye’de hiçbir partinin AK Parti’nin kadın hakları karnesiyle yarışmaya hakkı yoktur” şeklinde konuştu.

“1 oy bize seçim kazandırır ya da kaybettirir”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “AK Parti’nin milletten başka gidecek yok. AK Parti sırtını vesayet odaklarına dayamıyor, terör yapılanmalarına dayamıyor. Bizim tek meşrutiyet kaynağımız sandık. Milletimizin desteği. 1 oy farkla belediye başkanlığı kazandığımız ilçeler var. Geçmişte 1 oyla hakikatten kazandığımız yerler var. Dolayısıyla bu şaka değil. Bizim her seçmenimizin bir defa hedefimiz şu Anadolu’daki seçmenimize duyuralım; birinci turda sandığa giden seçmenlerimizin sandığa gitmesi şart. Birinci turda gidememiştir, ikinci turda muhakkak sandığa gitmesi lazım. Hakikatten 1 oy bize seçim kazandırır ya da kaybettirir. Cumhurbaşkanımızın iradesinin devamını isteyen vatandaşlarımızdan sandığa gitmelerini ve oylarını kullanmalarını bekliyoruz. Çünkü bu 5 yılda bir gelen bir fırsat. Daha kazanmadık. İlk tur bitti, ikinci tur önemli. ‘Kazandık ilk turda verdiğiniz oylar geçerli’ gibi manüpilatif söyler var. Bunlar geçerli değil. Herkes yeniden gidecek ve oyunu kullanacak. Kim öndeyse o Cumhurbaşkanı seçilecek. Burada tarihi bir fırsatımız var. Her vatandaşımızın mutlaka sandığa gitmesini, herhangi bir sebeple ihmal etmemesini talep ediyoruz” dedi.