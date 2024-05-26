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Medya AK Parti'den İYİ Parti'ye geçen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan büyük skandal
Medya

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan büyük skandal

Yeniakit Publisher
2024-05-26 11:30:00 -
AK Parti'den İYİ Parti'ye geçen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan büyük skandal

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın İyi Parti'ye geçmesiyle birlikte sığınmacılara yönelik politikalarda skandal değişiklikler yapıldı. AK Parti döneminde sığınmacılara "ensar şehri" olarak kucak açan Arı, şimdi ise su fiyatlarına yüzde 400 zam yaptı, nikâh işlemlerini de 750 TL'den 15 bin TL'ye yükseltti. Arı'nın "nabza göre şerbet veren" kararını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, yazısında şunları kaydetti:

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın İyi Parti'ye geçmesiyle birlikte sığınmacılara yönelik politikalarda skandal değişiklikler yapıldı. AK Parti döneminde sığınmacılara "ensar şehri" olarak kucak açan Arı, şimdi ise su fiyatlarına yüzde 400 zam yaptı, nikâh işlemlerini de 750 TL'den 15 bin TL'ye yükseltti. Arı'nın "nabza göre şerbet veren" kararını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, yazısında şunları kaydetti:

"AK Parti'deyken "ensar şehri" diyerek sığınmacıları Nevşehir'e çağıran Belediye Başkanı Rasim Arı, bu dönem İyi Parti'den seçilince sığınmacıların suyuna yüzde 400 zam yaptı, nikâh işlemlerini 750 TL'den 15 bine çıkardı. (Basından)"

 
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Yorumlar

Hamza

aman metin lafıda gala mı alınır yandaşçı metin

Ziya

Tek kelime ile al.....
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