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Siyaset AK Parti'den ittifak yorumu: Seçimden önce 'demokrat dede' seçimden sonra...
Siyaset

AK Parti'den ittifak yorumu: Seçimden önce 'demokrat dede' seçimden sonra...

Yeniakit Publisher
2023-07-25 22:28:00 -
AK Parti'den ittifak yorumu: Seçimden önce 'demokrat dede' seçimden sonra...

Muhalefet cephesinde yaşananlara ilişkin olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Seçimden önce öve öve bitiremedikleri, yere göğe sığdıramadıkları 'Demokrat Dede'yi seçim sonrasında 'yaşlı diktatör' haline getirip eleştiri yağmuruna tuttular." ifadelerini kullandı.

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Seçimden önce öve öve bitiremedikleri, yere göğe sığdıramadıkları 'Demokrat Dede'yi seçim sonrasında 'yaşlı diktatör' haline getirip eleştiri yağmuruna tuttular. Mağluplar İttifakının hepsi kaybetti ama hiçbiri sorumluluk almadı. Şimdilerde ise enerjilerini birbirlerini yemek için harcıyorlar. Bu riyakarlık siyaseti çok şükür ülkemize sirayet edemedi."

Dağ, paylaşımında "Siyasetçilerin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişen tavırları" ifadesiyle bir videoya da yer verdi.


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Kaynak: AA

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