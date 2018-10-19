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AK Parti'den ittifak açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yerel seçimlerle alakalı olarak ittifak açıklaması yaptı. Turan, ittifakla alakalı olarak "Herhangi bir formül geliştirilmedi" dedi.

19 Ekim 2018 Cuma 15:40
AK Parti'den ittifak açıklaması!

AK Partili Bülent Turan, Meclis'te yaptığı açıklamada yerel seçimlerle ilgili, açıklamada bulundu.

"Bir formül geliştirilmedi"

MHP ile ittifak görüşmeleriyle ilgili konuşan AK Partili Turan, "İl il, ilçe ilçe tam bir ittifaktan söz etmek doğru değil. Küresel ataklara karşı milli duruş sergileyen partilerle yan yana olmak önemli. Ama şu an için bir formül geliştirilmedi. MHP'nin İstanbul için aday göstermemesi ittifak ile ilgili değil iyi niyet göstergesidir." dedi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 15:40
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. MHP
  4. ittifak açıklaması

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  • MehmetMehmet30 dk önce
    Kardeş biz bu işlere karışmayız bu işler bizi aşkim ne yaparsa yapsın .Halep şehri şen olsun diyeceğim ama Halep şehri diye bir yer kaldımı bilmiyorum.
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