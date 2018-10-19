AK Parti'den ittifak açıklaması!

AK Partili Bülent Turan, Meclis'te yaptığı açıklamada yerel seçimlerle ilgili, açıklamada bulundu.

"Bir formül geliştirilmedi"

MHP ile ittifak görüşmeleriyle ilgili konuşan AK Partili Turan, "İl il, ilçe ilçe tam bir ittifaktan söz etmek doğru değil. Küresel ataklara karşı milli duruş sergileyen partilerle yan yana olmak önemli. Ama şu an için bir formül geliştirilmedi. MHP'nin İstanbul için aday göstermemesi ittifak ile ilgili değil iyi niyet göstergesidir." dedi.