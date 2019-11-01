AK Parti'den 'istifa' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN TÜRK'te katıldığı Gece Görüşü programında partilerinden istifa eden Mustafa Yeneroğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu. "Mustafa Bey benim takdir ettiğim, sevdiğim bir siyasetçiydi. 'İdi' diyorum bakın" ifadesini kullanan Ünal, "Zaten istifa edecekti. Eleştirin varsa tweet atmazsın" dedi.

Ünal'ın istifa süreci ile ilgili olarak "Mustafa Yeneroğlu bu partinin en yüksek kurulu MKYK üyesiydi. MKYK ayda bir toplanır. Eleştirin varsa orada dile getirirsin. (Huzursuzluk, insan hakları dedi, siz duymadınız mı?) Ben hiç duymadım. Eleştirin varsa tweet atmazsın orada dile getirirsin." ifadesini kullanarak şöyle devam etti:

"Siz orada bunları dile getirmeyeceksiniz... Hele hele açıklamasında 'efendim ben demokratik olmayan bir ülkede yetişmiş bir insanım'... Almanya'dan Avrupa'dan bahsediyor. İslamafobinin, ırkçılığın yükseldiği bir dünya üzerinden Türkiye'nin demokrasisine kriter biçen bir akılla karşı karşıyayız. Bir siyasi parti kendi meselelerini kendi kurullarında görüşür. Bir siyasi partinin en üst kurulunda yer alan birisi medya üzerinden genel başkanıyla partisiyle konuşmaz. Zaten istifa edecekti. Giderken de bir fitil attı gitti. Kimmiş o rahatsız olanlar? Biz istifa beklemiyoruz."