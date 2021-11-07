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Gündem AK Parti'den İstanbullulara müjde: CHP'li İBB'nin o zammını iptal ettireceğiz!
Gündem

AK Parti'den İstanbullulara müjde: CHP'li İBB'nin o zammını iptal ettireceğiz!

CHP'li İBB'nin, üst üste yaptığı suya zam teklifi AK Parti ve MHP tarafından reddedilince ‘İnsani Su Kullanım Hakkı’ uygulamasını iptal ederek gizli zam yapmasına karşı çıkan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Seçim döneminde bol keseden indirim vadedenlerin tutmayan hesaplarını millete fatura etmelerine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 16:19:00 -
AK Parti'den İstanbullulara müjde: CHP'li İBB'nin o zammını iptal ettireceğiz!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP’li İBB yönetiminin meclis kararı olmadan ‘İnsani Su Kullanım Hakkı’ uygulamasını iptal etmesine karşı İstanbullulara müjdeli bir haber verdi. Yönetilemeyen bütçenin gizli zamlarla ayakta tutulamayacağını vurgulayan Kabaktepe, “AK Parti Grubumuzun teklifiyle İBB Meclisinde kabul edilen ‘İnsani Su Kullanım Hakkı’nın meclis kararı olmadan kaldırılması hukuka aykırıdır. Bu kararla birlikte İstanbulluların su faturalarına yüzde 20 oranında gizli zam yansımıştır. Seçim döneminde bol keseden indirim vadedenlerin tutmayan hesaplarını millete fatura etmelerine müsaade etmeyeceğiz. Uygulamanın devamı için bu ay yapılacak İSKİ Genel Kurulu’nda teklif vereceğiz” dedi.

CHP'li İBB ‘İnsani Su Kullanım Hakkı’ uygulamasını kaldırdı

İBB Meclisi, AK Parti Grubu’nun teklifiyle BM'nin Temel İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde ‘İnsani Su Kullanım Hakkı’ kabul edilerek yürürlüğe girmişti. 2019 yılında kabul edilen uygulama kapsamında İstanbulluların kullandığı her 2,5 metreküp suyun 0,5 litresi ücretsiz olmuştu. CHP’li İBB yönetiminin uygulamayı iptal etmesi ile İstanbulluların su faturasına yüzde 20 gizli zam yansıdı.

“Su faturalarına yüzde 20 gizli zam yapıldı”

CHP’li İBB yönetiminin iptal kararına karşı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den müjdeli bir haber geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uygulamanın devam etmesi için kasım ayı İSKİ Genel Kurulu’nda teklif vereceklerini söyleyen Kabaktepe, “AK Parti Grubumuzun teklifiyle İBB Meclisinde kabul edilen ‘İnsani Su Kullanım Hakkı’nın meclis kararı olmadan kaldırılması hukuka aykırıdır. Hem hukuksuz bir işlem yapılmış hem de vatandaşın faturasına yüzde 20’lik gizli zam yansımıştır. Seçim döneminde bol keseden indirim vadedenler seçimden sonra her 2-3 ayda bir su zammı talebiyle meclise geldiler. CHP’li yönetimin tutmayan hesaplarını, bütçe yönetimindeki beceriksizliklerini millete fatura etmelerine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

İnsani Su Kullanım Hakkı uygulamasının devam etmesi yönündeki teklifi kasım ayı İSKİ Genel Kurulu’nda gündeme alacaklarını vurgulayan Kabaktepe, “CHP’li İBB yönetimi, İnsani Su Kullanım Hakkı uygulamasının iptali için geçtiğimiz haziran ayı meclisinde de teklif vermişti. Cumhur İttifakı ise uygulamanın devam etmesi yönünde teklif vererek her 2,5 metreküp suyun 0,5 litresinin ücretsiz olması yönünde karar çıkmasını sağlamıştı. Şimdi ise meclis kararı olmadan aldıkları iptal kararına karşılık uygulamanın devam etmesi için kasım ayı İSKİ Genel Kurulu’nda teklif vereceğiz. Böylece vatandaşların faturalarına yansıtılan yüzde 20 gizli zam da ortadan kalkacak” diye konuştu.

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