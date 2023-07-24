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Siyaset AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesine ilişkin açıklama
Siyaset

AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesine ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-07-24 16:55:00 - 2023-07-24 17:13:03
AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesine ilişkin açıklama

AK Parti’nin İstanbul’un nüfus yoğunluğunun azaltılması için tersine göçün desteklenmesine yönelik herhangi bir çalışmasının olmadığı öğrenildi.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bazı medya kuruluşlarında AK Parti’nin İstanbul'un nüfus yoğunluğunun azaltılması için tersine göçün desteklenmesi, bu kapsamda yaz aylarını memleketlerinde geçiren emeklilere, İstanbul'dan taşınmaları halinde elektrikten su indirimine kadar birçok konuda teşvikler verilmesine yönelik herhangi bir çalışma olmadığı ifade edildi.

Kaynaklar, böyle bir çalışmanın gündemde dahi olmadığını ifade etti.

Kaynak: İHA

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