AK Parti'den İsrail'e Gazze tepkisi
Gündem

AK Parti'den İsrail'e Gazze tepkisi

AK Parti'den İsrail'e Gazze tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik kanlı saldırısına tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırısının barış isteyen herkese dönük bir soykırım saldırısı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İsrail, Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir. İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır."

Yorumlar

Tevfik

Ha tamam İsrail in odü bokuna kariştı

Gdfhdf

Yalova kaymakamı kafayı çıkardı
