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Siyaset AK Parti'den HÜDA PAR'a taziye ziyareti
Siyaset

AK Parti'den HÜDA PAR'a taziye ziyareti

Yeniakit Publisher
2023-07-27 16:22:00 -
AK Parti'den HÜDA PAR'a taziye ziyareti

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı ve beraberindeki heyet HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret ederek HÜDA PAR Adana İl Binasına Yapılan saldırıda şehit olan Sacit Pişgin adına başsağlığında bulundu.

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı ve beraberindeki heyet HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret ederek HÜDA PAR Adana İl Binasına Yapılan saldırıda şehit olan Sacit Pişgin adına başsağlığında bulundu.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Ak Parti Şahinbey İlçe Başkanı Abdülkadir Sökücü ve yönetim kurulu üyeleri HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret ederek HÜDA PAR Adana İl genel sekreteri Şehit Sacit Pişgin için başsağlığında bulundu.

AK Parti heyetini HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanı Faruk Göçer, Şahinbey İlçe Başkanı Mustafa Kaya, Şehitkamil İlçe Başkanı Ekrem Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Olayı kınadıklarını belirterek bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni eden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Şehit Sacit Pişgin'in ailesi başta olmak üzere tüm HÜDA PAR camiasına başsağlığında bulundu. Yapılan saldırıda yaralanan Adana İl Başkanı Salih Demir'e Acil Şifalar diledi.

HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Demir, "Adana İl Başkanımız ve İl Sekreterimize yapılan saldırı çok vahimdir. Partimizi hedef gösterenler ve ekran ekran gezerek algı yürütenlerin tamamı suç ortağıdır. Bütün suç örgütleri ile mücadelemiz devam edecek, bu memleketin huzura kavuşması için bir an bile durmayacağız." ifadelerini kulandı. (İLKHA)
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