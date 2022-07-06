AK Parti'den heyecanlandıran açıklama:: 2024'te yapımına başlanacak

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, basın yayın organlarında Çorum'a demir yolu yatırımının 2053'te geleceğini yönünde haberler çıktığını ancak bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 5 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında Bakanlığın 2035 ve 2053 vizyonlarını açıkladığını hatırlatan Ceylan, "Bizim vizyonsuz muhalefetimiz hiçbir zaman ülke yönetmedikleri için, hiçbir zaman ülkenin, devletin nasıl yönetildiğini bilmedikleri için açıklamalar yapmaya başladı. Çorum'un hızlı trenle 30 yıl sonra kavuşacağını açıkladılar." dedi.

Karaismailoğlu'nun açıkladığı hedefleri Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı 2035 ve 2053 haritaları ile gösteren Ceylan, "8 bin kilometrelik hızlı tren hattının hangi ile hangi tarihte yapılacağı belli. Çorum ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor burada belli. Bu verilere bakılmış olsaydı, yanlış bilgiyle insanımızın kafası karışmamış olurdu." diye konuştu.

Bakanlık planlamasında Delice-Çorum hızlı tren hattının 2023'te ihale edilip yapımına 2024 yılında başlanacağının belirtildiğine dikkati çeken Ceylan, "İhale demiyorum, yapım, başlangıç tarihi diyorum. Devlet diyor ki '2024'te Delice-Çorum arasına başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ceylan, 2024'te başlayacak yapım çalışmalarının 2029'da bitirilmesinin hedeflendiğini, işin daha erken bitirilmesi için görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Çorum halkının 15 seçimdir AK Parti'nin yanında olduğunu belirten Ceylan, 16'ncı seçimde de halkın desteğiyle birinci parti olup hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise Türkiye'nin 2053 yılındaki görünümünün izah edilmeye çalışıldığı bir harita üzerinden demir yolu çalışmalarının 2053'te başlayacağı algısı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.