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AK Parti'den HDP'ye ağır darbe! 19 belediyeden 15'ini kazandı

AK Parti terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kalesi olarak bilinen Şırnak'ta 19 belediyeden 15'ini kazandı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:34
AK Parti'den HDP'ye ağır darbe! 19 belediyeden 15'ini kazandı

Şırnak'ta kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti 15 belediyeyi kazandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayları, belediyelere İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak merkez ile Beytüşşebap, Uludere ve Güçlükonak ilçeleri, Şırnak merkeze bağlı Kumçatı ve Kasrik beldelerinde, Uludere'nin Hilal, Şenoba ve Uzungeçit, Silopi'nin Görümlü, Çalışkan ve Başverimli, İdil'in Karalar, Sırtköy, Güçlükonak'ın Fındık beldelerinde seçildi.

AK Parti 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aldığı yüzde 29,3 olan oy oranını bu seçimde yaklaşık yüzde 100 artırarak yüzde 57,98'e ulaştı.

AK Parti belediyelere görevlendirme yapılan Silopi'de geçen seçimde yüzde 16 olan oy oranını yüzde 19,50'ye, Cizre'de yüzde 9,3 olan oy oranını yüzde 17,63'e yükseltti.

AK Parti en büyük oy artışını Şırnak il merkezinde sağladı. AK Parti belediye başkanlıklarını kazandığı Şırnak merkezde oy oranını yüzde 29,30'dan yüzde 61,79'a, Beytüşşebap'ta yüzde 27,20'den yüzde 57,88'e, Güçlükonak'ta yüzde 49,80'den yüzde 66,56'ya, Uludere'de yüzde 16,70'ten yüzde 58,98'e yükseltmeyi başardı.

HDP'nin oyu eridi

HDP'nin oyu 30 Mart 2014 yerel seçimlerine göre Şırnak merkezde yüzde 59,06'dan yüzde 34,99'a, Cizre'de yüzde 81,06'dan yüzde 76,99'a, Silopi'de yüzde 78,02'den 72,03'e, Beytüşşebap'ta yüzde 67,04'ten yüzde 38,51'e geriledi.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 15:34
  1. Şırnak
  2. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  3. AK Parti
  4. HDP

YORUM YAZ

  • EKOLL EKOLL 20 dk önce
    HDP 'den Şırnak ı aldinizda ne oldu. Aynı HDP25 yıldır Akparti yönetimindeki Ankara ve İstanbul u sizden aldırdı. Şimdi takkeyi öne koyup düşünme zamanı lâkin geç kaldınız. Akparti milletten uzaklaştı. Millete rağmen siyaset yapmaya başladı. Ben bir vatandaş olarak bu sonucu aylar önce görmüştüm. Geçmiş olsun.

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