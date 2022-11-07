AK Parti'den HDP ziyareti açıklaması! Devlet Bahçeli detayı şaşırttı

AK Parti heyetinin başörtüsü konusundaki teklifle ilgili HDP grubuna ziyareti gündem oldu. Parti içinde tartışmalara yol açan ziyaretle ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan da açıklamalar geldi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Turan, ziyarete yönelik eleştiriler için “Kaldı ki HDP ile ilk defa görüşmüyoruz” dedi.

"Mesele, grubu olan partilerle usuli süreçleri görüşmek”

“Baro yasası sürecinde basına yansıyan görüntüleri hatırlayın. Ayrıca her salı tüm gruplar kendi arasında meclis gündemini görüşür. Mesele HDP değil. Mesele, grubu olan partilerle usuli süreçleri görüşmek” diyen Turan, “HDP’nin genel merkezine gitmiş değiliz ki. HDP’nin gelecek dönemde kanaatini almak ve Anayasa’ya yazmak gibi bir teklifimiz yok. Teklif edilen metni, grubu olduğundan dolayı götürüp ‘Toplumun taleplerini değerlendirin’ diyoruz. Bundan doğal bir iş olmaz ki. Gitmesek yanlış olurdu” görüşünü ifade etti.

"Toplumun bize verdiği görev gereği teamüllere uymak durumundayız"

Saymaz’ın, “Hem ‘terörle iltisaklı’ deyip hem onunla anayasa yapmak çelişki oluşturmaz mı? Terörle iltisaklı partiyle neden anayasa yapıyorsunuz?” sorusuna CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun “TSK’nın kimyasal silah kullandığına” ilişkin iddiayla ilgili çıkışını hatırlatarak yanıt verdi; “…Bu suçtur. Bu suça rağmen biz istemesek de Tanrıkulu’nun komisyonlarında toplantı yapıyoruz. Altını çiziyorum. İstemiyoruz görmek, görüşmek ama meclisin bize verdiği yetki, toplumun bize verdiği görev gereği teamüllere uymak durumundayız. Ben Tanrıkulu ile de onun gibi düşünenlerle de HDP ile de görüşmem, görüşmek istemiyorum” diye konuştu.

AK Parti’li Turan, “Altını çiziyorum, mecliste grubu bulunan tüm partiler diyorum. Başörtüsüyle ilgili CHP’nin açtığı konuyu, dönüşü olmayacak şekilde kapatmak için meclisteki partilerle görüştük, yine görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

“HDP ziyaretinden MHP’nin ve Devlet Bahçeli’nin haberi var mıydı?”

AK Parti’li Turan, HDP ziyaretinden MHP’nin ve Devlet Bahçeli’nin haberi olup olmadığı yönündeki soruya da şöyle yanıt verdi:

“MHP ile karşılıklı çok dikkat ettiğimiz bir hukukumuz var. Bu hukukun gereği; gerekli adımları ve usulleri beraber belirlemektir. Ziyarette ben yoktum ancak MHP ile tüm önemli süreçleri beraber belirleyeceğimizi, ittifaka düşen anlayışın da bu olduğunu ifade etmek isterim. Ancak bu ziyaret AK Parti’nin yönetimindeki bir süreçtir."

Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner açıklaması

Turan, Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner’in tepkisi için de “Arkadaşlarımız mecliste şu an görev yapmadıkları için farklı değerlendirmiş olabilir” dedi.

Turan, Orhan Miroğlu’nun ziyareti “Türkiye Yüzyılı” kapsamında değerlendirmesiyla ilgili de, “Miroğlu, kıymetli bir arkadaşımız. Ancak görüşme başörtüsü değişikliği dışında bir anlam ifade etmemektir diye konuştu.

Turan, “HDP ile görüşmeye devam edecek misiniz?” sorusuna da, “Teknik olarak ihtiyaç olan her konuyu mecliste grubu olan her partiyle görüşürüz, görüşmeliyiz” diye yanıt verdi.