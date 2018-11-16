AK Parti'den flaş yerel seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki katıldığı TV programında yerel seçimlere dair açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki hafta açıklanabilir

Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerdeki adaylarının haftaya açıklanabileceğini söyledi.

"Sürpriz isimler var"

Özhaseki, "Kadın adaylarımız arasında sürpriz isimlerimiz var." açıklamasında bulundu.

Milletvekili aday olacak mı?

Özhaseki, "Milletvekili arkadaşlarımızı aday göstermeyi düşünmüyoruz. Bunun birkaç istisnası olabilir. Ama bir elin parmaklarını geçmez bu." diye konuştu.

Özhaseki'den Ankara adaylığı açıklaması!