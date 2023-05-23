AK Parti'den flaş Ümit Özdağ ve Sinan Oğan açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN TÜRK canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Çelik, "Rakibimiz rehavet bunu aşmak için çalışıyoruz. Erdoğan 2. turda farkla kazanacak" dedi.

Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından yapılan yorumları değerlendiren Çelik, "Sinan Beyle ilgili olarak şöyle yaparsa diyerekten övenler şimdi linçliyor. Bu üzücü bir şey. Muharrem Beye de yapıldı bu. Kamuoyu şirketlerinin ezici çoğunluğu yanıldı" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ümit Özdağ'ın kararı

"Ben onlar adına konuşamam. Müzakereleri sürüyor, herkesin kendi takdiri. Bir kişi Erdoğan'ı destekleyince linçleniyor. Bu kişilerin demokrasiyle sorunu var. Sinan Beyle ilgili olarak şöyle yaparsa diyerekten övenler şimdi linçliyor. Bu üzücü bir şey. Muharrem Beye de yapıldı bu. Kamuoyu şirketlerinin ezici çoğunluğu yanıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımız tarafından desteklendiği ortaya çıktı. Bu siyasal olarak açık bir zafer. Biz yeni bir seçimdeyiz. Açık bir fark yaratılması için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın fark atarak seçileceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bizim rakibimiz rehavet.

Oğan'ın desteği

Sayısal olarak oran veremem ama Sinan Bey'e çıkan oyların hangi sandıklardan çıktığını biliyoruz. Analiz ettiğimiz de Sinan Beye oy verenlerin önceliği Türkiye'nin bütünlüğü, terörle mücadele, göçmenlerle ilgili konu. Türkiye bir göçmen kampı değildir. Bu insanlar sonsuza kadar burada kalmayacaklar. Onurlu ve gururlu dönüşler olacak. Hepimizin sicil amiri vatandaşımız. Oğan'ın seçmeninden güçlü bir destek bekliyoruz.

Siyaset bilimler içerisinde en çok hangisiyle uyumsuzdur, matematikle uyumsuzdur. Önemli olan siyasetin nasıl ortaya koyulduğuyla ilgili. Bahsettiğimiz linç kampanyasına vatandaşlarımızın çok tepkili olduğunu görüyorum.

Kılıçdaroğlu'nda şöyle bir problem var, tutarlı bir siyaseti yok. Teröristlerin destek açıklamasını reddetmedi. Ben bu desteği reddediyorum demeliydi. Bunu demedi. Teröre destek veren siyasetçilerle aynı düzlemde duruyordu şimdi birdenbire sahte milliyetçilik elbisesi giydi.

Seçim gecesi çıktı 2 belediye başkanı 13. cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu adına konuşuyoruz dedi. Sandıklar açılmadan seçim sonucunu ilan ettiler. Aylarca bize sandıktan biz çıkarsak saygı duyacak mısınız?"