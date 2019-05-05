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AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

Twitter'dan açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul seçimlerine ilişkin baştan beri ileri sürdüğümüz iddialarımızın arkasındayız, çünkü tüm iddialarımız somuttur, nettir." ifadelerini kullandı

05 Mayıs 2019 Pazar 18:04
AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul'da usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan soruşturmada 43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatı belirlenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yavuz, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul seçimlerine ilişkin baştan beri ileri sürdüğümüz iddialarımızın arkasındayız. Çünkü tüm iddialarımız somuttur, nettir. Ayrıca belgeye dayanmayan veya teyit edilmemiş hiçbir bilgiyi de kamuoyuna saygımızın gereği olarak bugüne kadar asla paylaşmadık."

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 18:04
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
  2. İstanbul açıklaması
  3. AK Parti
  4. Yerel seçimler
  5. Son dakika

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