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Gündem

AK Parti'den flaş açıklama: Satılamayacak ve devredilemeyecek ibaresi eklenecek

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "MKE'yi özelleştirme kapsamından çıkarıyoruz, Hazineye bağlıyoruz. 'Satılamayacak', 'devredilemeyecek' diye de ibare ekliyoruz" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 15:29:00 -
AK Parti'den flaş açıklama: Satılamayacak ve devredilemeyecek ibaresi eklenecek

TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Türkiye'nin, Meclis iradesiyle imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nden, Cumhurbaşkanı Kararı ile ayrıldığını anımsatarak, "Bir gece yarısı kararnamesiyle 'MKE AŞ özelleştirildi' denirse çocuklarınızın, torunlarınızın yüzüne bakamayacaksınız. Gelin, bu işten vazgeçin." diye konuştu.

Düzenlemedeki amacın, "MKE'yi anonim şirkete dönüştürerek birilerine peşkeş çekmek" olduğunu öne süren Arık, "MKE, askerimize silah ve mühimmat üretiyor. Burada yabancıların önünü açıyorsunuz. Bu ülkeye bu kadar kötülük etmeyin. MKE, milli savunmanın omurgasıdır. Milli savunmanın omurgasını kırmayın." görüşünü paylaştı.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ise Anayasa'ya aykırı olduğunu savunduğu düzenlemenin, toplum vicdanında karşılık bulmadığını, daha detaylı irdelenmesi ve tartışılması gerektiğini söyledi.

MKE'nin kar ettiğini, kurumun anonim şirkete dönüştürülmesinde kamu yararı bulunmadığını dile getiren Yılmazkaya, düzenlemenin bu şekilde yasalaşması durumunda milli güvenlik zafiyeti ortaya çıkacağını savundu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da bu kapsamda yapılan düzenlemeleri hatırlatarak, bu konuda bir tane doğru örnek olmadığını ileri sürdü. Ağbaba, kanun teklifinin geri çekilmesi önerisinde bulundu.

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise muhalefetin, "MKE'nin özelleştirileceği" yönündeki iddialarına cevap verdi.

MKE'nin, şu anda özelleştirme kapsamında olduğunu hatırlatan Can, "Biz de aksine 'Özelleştirme kapsamından çıkarıyoruz, Hazine'ye bağlıyoruz' diyoruz. 'Satılamayacak', 'devredilemeyecek' diye de ibare ekliyoruz." dedi.

Bu arada komisyonun CHP'li üyelerinin masalarındaki, "MKE'ye sahip çık", "MKE'nin Tank Palet olmasına izin vermeyeceğiz", "Anonim şirkete dönüştürme bahane, amaç özelleştirme" yazılı pankartlar da dikkati çekti.

Kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

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