0553 313 94 23

AK Parti'den flaş açıklama: İstanbul'da seçimler yenileniyor!

AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:24
AK Parti'den flaş açıklama: İstanbul'da seçimler yenileniyor!

AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:24
  1. İstanbul
  2. İstanbul seçimi yenileniyor mu
  3. seçim
  4. YSK
  5. AK Parti

YORUM YAZ

  • EmeklEmekl53 dk önce
    Şimdi akp başkanlığıda unutsun bunların ekonomi siyasi çalkantı umurlarında değilmiş millete bir Ramazan oruçunuda rahat tutturmayacaklar dertleri nasıl götürürüz yapılanlar açığa çıkmasın YSK baskıya dayanamadı hileyle seçim kaybettirdiler şimdide hileyle seçim kazanırlar Allah şu mübarek günde nasıl biliyorsa öyle yapsın bin kereler verdiğimiz oylar haram olsun

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

YSK İstanbul seçimini yenileme kararı aldı
  1. YSK İstanbul seçimini yenileme kararı..
  2. Bakan Turhan, Bakü-Tiflis-Kars..
  3. Ramazan’ın ilk günü uzun pide..
  4. Mardin’de Devlet Övünç Madalyası töreni
  5. Şırnak Belediyesi her akşam 400 kişiye..
  6. Afyonkarahisar'da, Devlet Övünç..
  7. Devlet Övünç Madalyası ve Beratı..
  8. İstanbul'da seçimler yenileniyor |YSK..
  9. Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sağlık..
  10. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal!..
  11. İmamoğlu’ndan seçimin yenilenmesi..
  12. Isparta’da 6 şehit ailesine Devlet..
  13. Manisa’da şehit ailelerine ‘Devlet..
  14. Motorine 17 kuruşluk zam! Pompaya..
  15. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel,..
  16. Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı:..
  17. İstanbul Büyükşehir Belediye..
  18. CHP MYK olağanüstü toplandı
  19. Donanma Komutanlığındaki darbe..
  20. Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo..
  21. Fas’ta Ramazan yarın başlıyor
  22. YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal..
  23. YSK'nın kararı sonrası dolar uçtu
  24. İstanbul Büyükşehir Belediye..
  25. Yozgat’ta şehit ailelerine Devlet..
  26. YSK'nın kararı sonrası CHP'de..
  27. Şehit ve gazi ailelerine Devlet Övünç..
  28. Devlet Övünç Madalyası ve Beratı..
  29. Hürser Tekinoktay, yönetimini..
  30. YSK'nın kararı sonrası Gökçek'ten ilk..
Alanya Müftüsü’ne saldıranlara sert tepki: Bunu müftülük değil be hey gafil, Allah söylüyor!
Alanya Müftüsü’ne saldıranlara sert tepki: Bunu müftülük değil be hey gafil, Allah söylüyor!
Melih Gökçek'ten bomba iddia! "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun kaybetmesi için elinden geleni yapacaktır"
Melih Gökçek'ten bomba iddia! "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun kaybetmesi için elinden geleni yapacaktır"
Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
Altaylı, Süleyman Soylu ile görüşmesini yazdı: İşte Ak Parti'nin İstanbul adayı
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni parti açıklaması: Ahlaki bir sorundur

Günün Karikatürü

05 Mayıs 2019
AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
AK Partili isimden bomba açıklama: Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı...
Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz