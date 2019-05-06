AK Parti'den flaş açıklama: İstanbul'da seçimler yenileniyor!
AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.
06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:24
AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.
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Şimdi akp başkanlığıda unutsun bunların ekonomi siyasi çalkantı umurlarında değilmiş millete bir Ramazan oruçunuda rahat tutturmayacaklar dertleri nasıl götürürüz yapılanlar açığa çıkmasın YSK baskıya dayanamadı hileyle seçim kaybettirdiler şimdide hileyle seçim kazanırlar Allah şu mübarek günde nasıl biliyorsa öyle yapsın bin kereler verdiğimiz oylar haram olsun
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