AK Parti'den flaş açıklama: İstanbul'da seçimler yenileniyor! AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu. Ayrıntılar geliyor...

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