AK Parti'den Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması! "Uygun gördüğümüz zamanda..."

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Fırat'ın doğusunda herhangi bir terör yapılanmasına, Türkiye'ye yönelik bir tehdide hiçbir şekilde müsaade edemeyiz. Türkiye buna uygun gördüğü zamanlarda ve biçimlerde mutlaka müdahale edecektir. Sınırını daha güvenli hale getirecektir." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, AA muhabirine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonunu değerlendirdi.

Yılmaz, Türkiye'nin terörle mücadelede net bir tavrı olduğunu belirterek, bir taraftan DAEŞ ve benzeri örgütler, bir taraftan da YPG/PKK terör örgütüne karşı net bir mücadelesi olduğunu söyledi.

“Hem Suriye’nin hem Türkiye’nin menfaatine”

Suriye'deki terör örgütleri üzerinden Türkiye sınırına dönük güvenlik tehditlerine asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Suriye sınırımızın güvenli hale gelmesi, terör örgütlerinden temizlenmesi hem Suriye'nin hem de Türkiye'nin ortak menfaatine olan bir konu." diye konuştu.

“Türkiye, uygun gördüğü zaman müdahale edecektir”

Münbiç'te ABD ile ortak çalışmalara işaret eden Yılmaz, "Fırat'ın doğusunda herhangi bir terör yapılanmasına, Türkiye'ye yönelik bir tehdide hiçbir şekilde müsaade edemeyiz. Türkiye, buna uygun gördüğü zamanlarda ve biçimlerde müdahale edecektir. Sınırını daha güvenli hale getirecektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprak bütünlüğünde gözü olmadığının altını çizen Yılmaz, daha güvenli bir bölge oluşumu için mücadele edildiğini dile getirdi.

"Türkiye, terör yapılanmalarıyla mücadelesini devam ettirecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birçok terör örgütünün, uluslararası bazı güç odaklarının orada temsilcisi olarak hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Bunlar, hangi kavramı kullanırlarsa kullansınlar, bunlara hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerekiyor. Terörün dini, etnik kimliği, bölgesi yok. Kullandığı kavramlara da hiçbir şekilde itibar etmemek gerekiyor. Bunlar, teröristlerin kendilerine kalkan yaptıkları kavramlar. DEAŞ'ın İslam ile ilgisi olmadığı gibi PKK'nın da Kürtlerin menfaatleri için mücadele ettiği hiçbir şekilde söylenemez. Bunlar farklı güç odaklarının taşeronu gibi çalışan ve bölgenin huzurunu bozan yapılanmalar. En fazla da savunduklarını iddia ettikleri kesimlere zarar veren, bunların hayatını zehir eden terör yapılanmaları. Türkiye, kararlı bir şekilde bu terör yapılanmalarıyla mücadelesini devam ettirecek."