AK Parti'den EYT açıklaması son dakika | EYT bugün

EYT son durumu araştırılan konular merak konusu oldu. EYT formülleri gündemde sıkça konuşuluyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ise şartların neler olacağı ve kimleri etkileyeceği ile ilgili detaylar bekleniyor Peki EYT çıkacak mı, şartlar neler 2022? İşte AK Parti'den EYT açıklaması son dakika açıklaması...

EYT İLE İLGİLİ AÇIKLAMA- EYT BUGÜN

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şunları paylaştı: "Kılıçdaroğlu, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz. 27 Temmuz’dan bu yana Adalet Bakanlığı'mız ile birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur. Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin."

Milliyet'tin aktardığı habere göre formüller şöyle; Şahin konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Milyonlarca insanın beklediği EYT’de artık sona doğru yaklaşılıyor. Dün Kabine sonrasında Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in açıklaması dikkat çekti. Bunlardan birincisi EYT ile ilgili. Masada tek formül olduğunu söyledi Bakan Bilgin. TEK FORMÜL HANGİSİ? Kulislerde konuşulan şu; erkeklerde 9 bin gün, kadınlarda 7 bin 200 gün yani 25 yıl ve 20 yılı tamamlayanlar 8 Eylül 1999 öncesi işe girmişse emekli edilecekler. Bu kapsamda Türkiye’de 1 milyon kişinin olduğu belirtiliyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor. 2023 yılında düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber o yıl Türkiye'de 1.5 milyon kişi emekli olacak. Kuvvetle muhtemelen Bakanın masada olduğunu belirttiği formül buymuş gibi görülüyor. Tabi başka formüller de gündeme gelebilir. Çalışmaya son şekli verildikten sonra Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacak ve oradan çıkacak nihai metin TBMM gündemine getirilecek.

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'e EYT çalışması ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor bu doğru değil. Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var" dedi. Bakan Bilgin ayrıca "Daha çalışmamız sürüyor, birçok aşamadan geçecek" ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin belli bir yaş sınırı mı olacak sorusuna ise "bakalım" yanıtını verdi.

Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

EYT nedir?

8 Eylül 1999'de önce sigortalı olan ve o tarih itibarıyla emeklilik hakkı kazanıp kademeli emeklilik yasasıyla emekliliği ötelenenleri ifade ediyor.

8 EYLÜL 1999’DA YAŞ KOŞULU GETİRİLDİ

4447 Sayılı Kanun’la, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlarda emeklilik yaşı 7000 prim günüyle kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlendi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlara ise yaş koşulu getirildi ve prim günleri kademeli artırıldı.

Buna göre, sigortalı çalışmaya 9 Eylül 1999 tarihinde başlayan erkek 7000 prim günüyle 60 yaşında emekli olabilir iken, 8 Eylül 1999 tarihinde çalışmaya başlayan erkek 5975 prim günüyle 58 yaşında; 23 Kasım 1998 tarihinde çalışmaya başlayan erkek ise 5900 prim günüyle 57 yaşında emekli olabilecek.