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Gündem

AK Parti'den Ermenistan'ın saldırısına sert tepki: Karşılıksız kalmayacak

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına çok sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada "Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan’ın Azerbaycan’ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 14:59:00 - 2020-07-13 15:01:51
AK Parti'den Ermenistan'ın saldırısına sert tepki: Karşılıksız kalmayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına sert tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamasında, "Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan'ın #Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz " dedi.

"Karşılıksız kalmayacak"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Her şart altında ve her zaman Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

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