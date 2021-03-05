  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti'den erken seçim açıklaması
Gündem

AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bakın 2,5 yıl sonra seçim var, ondan önce seçim falan yok, gündemde erken seçim yok." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 20:14:00 -
AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bakın 2,5 yıl sonra seçim var, ondan önce seçim falan yok, gündemde erken seçim yok." ifadelerini kullandı.

Dağ, Ödemiş'in Çaylı Mahallesi ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yaptı.

Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete baş sağlığı dileğinde bulunan Dağ, "Hepimizin kalbini, gönlünü dağlayan elim bir hadise yaşadık." dedi.

Dağ, Türk askerinin, emniyet güçlerinin bölgede önemli çalışmalar yaptığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Olay terör üzerinden yaşanan bir hadise olmasa da orada askerlerimizin, emniyet güçlerimizin terörle ilgili ciddi bir mücadele yaptığını görüyoruz. 40 yıldır ülkemizin ekonomisini, sosyal hayatını, insanlar arasındaki kardeşliği etkileyen terörü gündemden düşürmek bizim iktidarımızın en büyük hedeflerinden birisi. Onun için terörle mücadelemiz devam edecektir."

"Vatandaş seçimi zamanında istiyor"

Dağ, Kovid-19 tedbirleri konusunda Türkiye gerçeklerine uygun karar aldıklarını ve tutarlılık ilkesini gözettiklerini dile getirerek, "Bu gerçekliği görmeden birtakım yorumlar yapmak bu zor halden istifade etmekten başka hiçbir amaç olmadığını gösterir." ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak düzenli kamuoyu araştırmaları yaptırdıklarına dikkati çeken Dağ, vatandaşların istikrarı tercih ettiğini ve zamanında seçim istediğini aktardı.

Hamza Dağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ortaya koyduğu en temel özelliğin de istikrar olduğunu vurgulayarak, "Bakın 2,5 yıl sonra seçim var, ondan önce seçim falan yok, gündemde erken seçim yok. Sürekli kamuoyu araştırmaları yapıyoruz. Yaptığımız araştırmalarda vatandaş erken seçim falan istemiyor." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor!
Gündem

Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor!

Adana merkezli 3 ilde yapılan operasyonda yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla 7'si kadın 59 şüpheli gözaltına alındı. Bahis çetesinin para ..
Türkiye ile anlaşırlarsa kendilerini kurtaracaklar
Dünya

Türkiye ile anlaşırlarsa kendilerini kurtaracaklar

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde enerji ve enerji jeopolitiği alanında çalışmalarını yürüten Dr. Öğretim Üyesi İlhan Sağsen, Mısır i..
Savaş uçakları havalandı! O ülkede sokaklar kan gölüne döndü
Dünya

Savaş uçakları havalandı! O ülkede sokaklar kan gölüne döndü

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da ordunun kanlı baskısı devam ederken, 6 Şubat'tan beri halk sokaklarda. Savaş uçaklarının havalandığı ülkede..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay