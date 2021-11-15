AK Parti'den Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesine dair açıklama

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Partisinin MKYK toplantısı devam ederken kamera karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

Sayın Karamollaoğlu ile buluşması saatlerce süren iyi geçmiş bir buluşma olarak yansıdı. Aralarında köklü bir hukuk var, Cumhurbaşkanımızın Saadet Partisi'nde çok yakın arkadaşları var. Bu istişareler bu açıdan faydalıdır. Kuşkusuz herkes bir anda görüşünü değiştirecek bir şey yok. Nitekim Cumhurbaşkanımız ekonomiden dış politikaya kadar net bir şekilde paylaşan bir lider. Hem kıdemi hem tecrübesi açıdan gündemdeki konulara hakim. O açıdan bu buluşmalar her zaman faydalıdır.