AK Parti'den "emekliye 5 bin TL ikramiye" ile ilgili flaş açıklama

Emeklilere 29 Ekim’de 5 bin lira ikramiye verileceği iddialarıyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan açıklama geldi. Dağ, açıklamasında söz konusu iddialarla ilgili bakanlıkların çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Giresun İl Başkanlığında Şehir Buluşmaları toplantısında konuştu. Hamza Dağ, 29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine şunları söyledi:

“Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır.”



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