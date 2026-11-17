AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir,Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ağız ve diş sağlığı alanındaki yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile bu alanda önemli bir kapasite ve hizmet standardına ulaşıldığını anlatan Aldemir, bu dönüşümün ağız ve diş sağlığı alanında da somut karşılık bulduğuna işaret etti.

Aldemir, "2002'de Sağlık Bakanlığımıza bağlı yalnızca 14 ağız ve diş sağlığı merkezi ve 1 ağız ve diş sağlığı hastanesi bulunuyordu. 2026 itibarıyla bu sayı 139 merkeze ve 50 hastaneye ulaştı." diye konuştu.

Tokat'taki yatırımlara da değinen Aldemir, kentte yapılacak ağız ve diş sağlığı hastanesinin proje hizmet alımının tamamlandığını, Turhal ve Erbaa ilçelerinde 20'şer ünite kapasiteli ağız ve diş sağlığı merkezlerinin yapım ihalesi aşamasında olduğunu bildirdi.

Yıllara göre diş hekimliği fakültelerinden mezun sayısı ile atama sayıları hakkında bilgi veren Aldemir, "Mezun sayılarındaki artış ile istihdam imkanlarını birlikte değerlendirdiğimizde, bu rakamlar, mezuniyet, uzmanlık eğitimi ve istihdam arasındaki dengenin ne kadar titizlikle kurulması gerektiğini ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Aldemir, ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için diş hekimlerinin kamuda daha fazla istihdam edilmesinin önemine işaret ederek, "Bu doğrultuda, 2022'de başlatılan aile diş hekimliği modelinin yaygınlaştırılması faydalı olacaktır. Meslektaşlarımızın, mesleki gelişimleri açısından yurt dışında eğitim almaları için yurt dışına daha rahat gidebilmeleriyle ilgili yeşil pasaport konusundaki istekleri de göz önünde bulundurulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.