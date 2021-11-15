  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Parti'den CHP'ye: Yine kumpas, kurgu, tezgah peşindesiniz
Siyaset

AK Parti'den CHP'ye: Yine kumpas, kurgu, tezgah peşindesiniz

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun "helalleşme" söylemine cevap veren AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Avukat Emin Akbaşoğlu, "Yine bir kumpas, kurgu ve tezgâh peşindesiniz. Milletimiz size güvenmiyor, size inanmıyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 17:30:00 - 2021-11-15 17:31:09

 yeniakit  Ankara 

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Avukat Emin Akbaşoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme söylemi üzerine; "Yine bir kumpas, kurgu ve tezgâh peşindesiniz. Milletimiz size güvenmiyor, size inanmıyor” ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizden özür dileyin"

Akbaşoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Sayın Kılıçdaroğlu listeniz çok kabarık. Bırakın CHP tarihini, sizin CHP’nin başına bir kaset kumpasıyla geldiğiniz tarihten bu zamana kadar ki meselelerle ilgili toplumdan, milletten özür dileyin ve helallik isteyin.

Dememiş miydiniz, namus sözü vermemiş miydiniz işçi kardeşlerimize. Kefiliniz benim, dememiş miydiniz? Niçin çıkardınız attınız belediyelerden o insanları… Hepsini geri alın tekrar helalleşmek istiyorsanız. Sınırımız namusumuzdur dememiş miydiniz daha geçtiğimiz hafta. Terörle mücadele kapsamındaki tezkereye hayır diyerek şehitleri incitmediniz mi? Şehitlerimizden özür dileyin, onlardan helallik isteyin. Ortağınız şehidin bacısına küfreden bir siyasetçiye sahip çıktı, üstüne üstlük sahip çıkarken şehidin yanında olanlara hakaret etti, bir çift lafınız oldu mu Sn Kılıçdaroğlu?

Yine bir kumpas, kurgu ve tezgâh peşindesiniz. Milletimiz size güvenmiyor, size inanmıyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen isimden yeni çıkış: Doları artıran gelişme...
Ekonomi

‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen isimden yeni çıkış: Doları artıran gelişme...

Geçtiğimiz günlerde doların yakın zamanda düşeceğini işaret eden Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel'den yeni değerlendirmeler geldi...
Alman bakan açıkladı: Yaptırımlar daha da ağırlaştırılacak!
Avrupa

Alman bakan açıkladı: Yaptırımlar daha da ağırlaştırılacak!

Belarus-Polonya sınırındaki gerginlik devam ederken Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’tan ‘yaptırım’ tehdidi geldi. Maas, yaptığı açıklama..
Bak şu konuşana! Arınç gidişattan endişeliymiş
Siyaset

Bak şu konuşana! Arınç gidişattan endişeliymiş

AK Parti kaçkınlarının buluştuğu DEVA Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, hâlâ AK Partili olduğu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay