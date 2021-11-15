AK Parti'den CHP'ye: Yine kumpas, kurgu, tezgah peşindesiniz

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AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Avukat Emin Akbaşoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme söylemi üzerine; "Yine bir kumpas, kurgu ve tezgâh peşindesiniz. Milletimiz size güvenmiyor, size inanmıyor” ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizden özür dileyin"

Akbaşoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Sayın Kılıçdaroğlu listeniz çok kabarık. Bırakın CHP tarihini, sizin CHP’nin başına bir kaset kumpasıyla geldiğiniz tarihten bu zamana kadar ki meselelerle ilgili toplumdan, milletten özür dileyin ve helallik isteyin.

Dememiş miydiniz, namus sözü vermemiş miydiniz işçi kardeşlerimize. Kefiliniz benim, dememiş miydiniz? Niçin çıkardınız attınız belediyelerden o insanları… Hepsini geri alın tekrar helalleşmek istiyorsanız. Sınırımız namusumuzdur dememiş miydiniz daha geçtiğimiz hafta. Terörle mücadele kapsamındaki tezkereye hayır diyerek şehitleri incitmediniz mi? Şehitlerimizden özür dileyin, onlardan helallik isteyin. Ortağınız şehidin bacısına küfreden bir siyasetçiye sahip çıktı, üstüne üstlük sahip çıkarken şehidin yanında olanlara hakaret etti, bir çift lafınız oldu mu Sn Kılıçdaroğlu?

Yine bir kumpas, kurgu ve tezgâh peşindesiniz. Milletimiz size güvenmiyor, size inanmıyor.”