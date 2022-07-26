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Siyaset AK Parti'den CHP'ye hodri meydan! "İstediğiniz yerde tartışalım"
Siyaset

AK Parti'den CHP'ye hodri meydan! "İstediğiniz yerde tartışalım"

AK Partili Özgür Hızal, CHP tarafından yönetilen 11 büyükşehrin bu dönemde geriye gittiğini belirterek, "Kendi belirledikleri mecralarda milletimizin huzurunda tartışmaya davet ediyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 07:48:00 -
AK Parti'den CHP'ye hodri meydan! "İstediğiniz yerde tartışalım"

CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkan vekilleri, belediye başkanlarına, yönettikleri şehirlerin sorunlarını çözmek yerine, beceriksizliklerini örtmek için gündem değiştirmelerine geçit vermeyeceklerini ifade etti.

İzmir'de buluşan başkanların ortak metnini okuyan AK Parti İzmir Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "Geldiğimiz noktada görmekteyiz ki; CHP'li Belediye Başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehrimiz, her geçen gün geriye gitmektedir. Yönettiğiniz şehirlerde belediye meclislerine herhangi bir proje getirdiniz de AK Parti Meclis Grupları olarak hayır mı dedik? Ya da merkezi idareden gelen kaynaklarda tek bir kuruşunuz eksik mi geldi? CHP'li 11 başkanı, bu soruların cevaplarını dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya ya da kendi belirledikleri mecralarda milletimizin huzurunda tartışmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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