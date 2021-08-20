AK Parti'den CHP'ye "göçmen" tepkisi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çok sayıda simgesel özellikleriyle ülkenin gurur kaynağı olacağını belirtti.

Çanakkale başta olmak üzere birçok yerde insanların "köprü var" diye bu kente ekstra ilgi duymaya başladığını anlatan Turan, şöyle devam etti:

"Daha büyük turizm ve tarım firmaları ilgi duymaya başladı. Özellikle gıdayla ilgili çok daha büyük yatırımlar var. Bu yatırımı yapan kişilere neden bu dönemde tercih ettiklerini sorduğumuzda bir çoğu ulaşım engeli kalktığı için geldiklerini söylediler. Çünkü artık rüzgar, yağmur ve vapur endişemiz kalmayacak. Avrupa'dan özellikle Saros başta olmak üzere Troya bölgesi ve Assos hattına turist geleceği için de firmalar artık daha farklı bakıyorlar."

Afgan göçmenler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Turan, şunları kaydetti:

"Türkiye 100 yıllık kıymetli bir ülke. Tarihler evvel 5 bin yılları buluna bir ülke, bir yönetim tarzı var. Türkiye ordusu, askeri ve polisi kuvvetli bir ülke. Son dönemde bazı gerekçelerle beraber göçmen meselesinin çok farklı siyasi saiklerle değerlendirildiğini düşünüyorum. Biz sınırına hakim olan, kimin nasıl geldiğini bilen bir ülkeyiz. Yanlış yollarla gelen biri varsa, bunların iadesi için de büyük bir mesai harcayan bir ülkeyiz. Geçen sene 500 bine yakın göçmen geldi. Tabi ki hata ve eksikliler olabilir ama bunu ulusal bir mesele gibi, ülkenin huzurunu bozacak bir adımmış gibi değerlendirmek doğru değil. Tüm siyasilerden de bu konuda daha sağ duyulu olmalarını tavsiye ediyorum."

"Türkiye'nin hiçbir milli konusunda, hiçbir sorunu ve temel meselesinde yanında olmayan başta CHP olmak üzere diğer siyasilerin bu konuda da büyük bir istismar politikası izlediklerini düşünüyorum" diyen Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Mavi Vatan başta olmak üzere, Libya, Suriye ve Azerbaycan gibi temel meselelerimizin hiçbirinde yanımızda olmadılar. Aksine Azerbaycan'daki son gelişmelerde 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diyecek kadar da ileri giden bir muhalefet anlayışı oldu. Daha ötesi 'PYD yani PKK komşumuz olsun, ne var bunda?' diyecek kadar ileri giden bir dil kullanıldı. Bunların toplamına baktığımızda biz, göç gibi tüm dünyanın sorunu olarak gördüğümüz meselede muhalefetin yanımızda olmasını da zaten beklemiyoruz. Ama itham ve hakaretleriyle bir politika oluşturmaya çalışıyorlar, bunun da ülkeye zarar olduğunun kanaatindeyim. Kurumlarda eksiklik varsa, insanlarda hatalar olabilir, bunun için uyarması ve yeni politikaların öngörülmesi muhalefetin pek tabi ki görevi. Ancak bunu bir siyasi kavgaya, ülkenin karıştırılmasına, sosyolojik olarak çarpıtılmasına vesile olmasını yanlış buluyorum."

Turan, sorunlara daha soğuk bir akılla yaklaşılmasını tavsiye ederek, "Kaldı ki son dönemde İran hattı başta olmak üzere, o bölgelerde bir duvar inşası ve askerimizin oradaki sayısının artırılması gibi ekstra tedbirler alındı. Göç İade Merkezlerinde de hassas bir çalışma söz konusu. Bu konuyla ilgili tüm bakanlıklarımız gereğini yapmaya çalışıyorlar." diye konuştu.