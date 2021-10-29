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Gündem AK Parti'den cemevi düzenlemesi! Detaylar belli oldu
Gündem

AK Parti'den cemevi düzenlemesi! Detaylar belli oldu

Cemevleriyle ilgili bir düzenleme üzerinde çalışan AK Parti, cemevlerinin ‘Kültür Merkezi’ statüsüne kavuşturulması, dedelere maaş bağlanması ve cemevlerinin giderlerinin devlet tarafından karşılanması konularını gündeme aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 09:54:00 -
AK Parti'den cemevi düzenlemesi! Detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısında cemevleri ile ilgili yeni düzenlemeler geleceğinin mesajını vermişti.

Konu ile ilgili ise AK Parti çalışmalarına başladı.

Uzun bir süredir ibadethane statüsü almak isteyen cemevleriyle ilgili alternatif planlar hazırlandı.

Bir dönem Alevi çalıştayları yapan ama bunu sonuca ulaştıramayan AK Parti'nin bu konu ile ilgili izleyeceği yöntemler de belli oldu.

Cemevlerinin statüsü

Hürriyet gazetesi yazarı Abdurkadir Selvi'nin haberine göre şu an gündemde olan 3 maddelik bir düzenleme var.

Bunlardan birincisi; cemevlerinin ibadethane sayılması taleplerini inceleyen AK Parti, onun yerine cemevlerini ‘Kültür Merkezi’ statüsüne kavuşturulması yönünde çalışmalar yapıyor.

Dedelere maaş

Cemevlerinde görevli dedelerin camideki imamlar gibi maaşa bağlanması yönünde de adım atıldı.

Giderlerlerin karşılanması

Son düzenleme ise cemevlerininin giderleri konusunda...

Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanmanması da gündeme alındı

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Yorumlar

Kuş

1.agzinla kuş tutsan olmaz. 2. Dedeye maaş olayı Aleviliğin felsefesine aykırı. Kabul etmezler maaşı. Herhalde.
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Misafir

Sonu uçurum olan bir yol caminin su ve elektrik parasını imamlar cemaatten topluyor cem evi için karşılanırsa ozaman kiliselerin havraların keşiş ve papazlara aylık bakım ve onarım ekonomik olarak çok büyük bir rakam olur oy için allah akıl fikir versin bu dünya ve ahiretleri bir olur yazık derim selam ve dualar ile
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