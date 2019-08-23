AK Parti'den Bulut açıklaması: Görüntülerin yayılması vahşet

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kırıkkale'de katledilen Emine Bulut hakkında açıklama yaptı. Çelik, Türkiye'yi sarsan cinayetle alakalı yaptığı açıklamada, "Hayatını bu biçimde kaybetmesi kadar, yaşamını yitirenlerin ona yardım etmek yerine birilerinin görüntü alma telaşına düşmesini ve seyirci olmasını ele almamız lazım. Görüntülerin yayılması başlı başına bir vahşettir." dedi.



Çelik şunları söyledi:

"Siyaset kurumunun, hükümet müdahil olabileceği hususta hemen Aile Bakanlığımız harekete geçmiştir. Bakanlığımız meseleye her aşamada müdahil olacaktır. Katliamı yapan zanlının en yüksek cezayı alması hepimizin arzusudur. Cumhurbaşkanımız da değindiler, hepimizi en fazla bu kişinin, rahmetli Emine Bulut'un yaşamınu bu şekilde kaybetmesi kadar bunu bu şekilde hayatını kaybederken ona yardım etmek yerine birilerinin görüntü alma telaşına düşmesi, seyirci olması, bunu ele almamız lazım. Orada insan yaşamını yitirirken birileri yardım etmek yerine görüntü almak gibi bir duruma nasıl düşebiliyorlar, topyekûn değerlendirilmesi lazım bir mesele. Görüntülerin yayılması başlı başına bir vahşettir.