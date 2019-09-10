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AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın 'HDP'li Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yok' açıklamalarına cevap verdi.

10 Eylül 2019 Salı 14:31
AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın HDP'li Ahmet Türk ile ilgili sözlerine AK Parti'den cevap geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Bayramiç Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan AK Parti'li Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'a cevap verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bülent Arınç'ın HDP'li Ahmet Türk ile ilgili sözlerine cevap vererek "Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk’ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam ezbere gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz" dedi.

"Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yokmuş, hadi oradan yahu"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan şu ifadeleri kullandı:

"Biz ülke ayağa kalksın diye uğraşırken, terörle uğraşırken, çıkıp karşımıza ısrarla 'niye kayyım atadın, niye bunu yaptın' dediler. PKK’ya göz kırpan kim varsa o gözü oyacağız. Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk’ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam ezbere gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz. Halkın seçtiğine saygı duyulur ama halk seçtiği zaman giderken kandilden yanına eş başkan koyarsan, halkın seçtiği iradeyi kandile teslim edersen, şehidin ailesini işten kovar da, aynı göreve bir terör zanlısını getirirsen, belediyenin tüm resmi kurumu olan makamından, kimliğinden, internet sitesinden Türk bayrağını çıkartırsan, sana devlet gelir, 'kalk oradan kardeşim der' ve kaldırır. Hiç kimse bana Ahmet Türk terörle ihtisaslı değil demesin. O yaşa gelmiş bir insan, Ahmet Türk hiç şimdiye kadar PKK’ya bir tek laf etmiş mi? Deyin ki bana kandil ona eş başkan atadığında 'hayır halk beni seçti, başkası bana eş başkan olmaz' dedi mi? Diyarbakırlı anneler çıktı, 'biz evlatlarımızı istiyoruz, zorla dağa götürdü' dediklerinde annelere destek oldu mu? Yok efendim o adamın terörle ihtisası yokmuş. Hayır arkadaş terörle iktisak sadece bomba atmak demek değildir. Bombacıya aferin demek de, yanında olmak da, bombacının akrabasını, kardeşini belediyeye yönetici yapmak da, terör kadar tehlikelidir, kötüdür. O yüzden devlet tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet diyerek yoluna devam edecek kardeşim. Kim bozuyorsa gereği yapılacak."

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:31
  1. Diyarbakır
  2. Çanakkale
  3. Bülent Arınç
  4. Bülent Turan

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  • Namık Kemal Namık Kemal 1 sa önce
    Tmm iyi, güzel diyorsunuz da neden yargilamiyorsunuz niçin yargı kararı yok bunlar çok ciddi ithamlar. Kaftancıoglu jet hızıyla yargılandı ceza aldı bakıyoruz bu bldye başkaları için açılmış bir soruşturma dava yok

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