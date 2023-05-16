AK Parti'den bomba Sinan Oğan hamlesi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kıl payı kaybedilmesinin ardından ikinci tur planları üzerinde çalışmalara başlayan AK Parti'nin, ilk turda yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan’ın oyunun en az yarısını hedeflediği belirtiliyor.

Öte yandan AK Parti'nin ikinci tura kadar “vefa ve istikrar" üzerine kurulu plan işleteceği konuşuluyor.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın AK Parti kulislerinden derlediği haberine göre, toplantılarda, Oğan’ın seçmen kitlesinin, daha çok gri alanda diğer tüm partilere kızanlardan oluştuğu yorumu yapıldı. Muhalif milliyetçilerin yoğunlukta olduğu bu tabana yönelik mesajlar geliştirileceği, bu oyların yarısının alınmasının hedeflendiği, ikinci tur sonucunun en az yüzde 52 olmasının planlandığı belirtiliyor.



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