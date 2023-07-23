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Gündem AK Parti'den bomba İstanbul hazırlığı! Erdoğan talimat verdi, projenin ayrıntıları netleşti
Gündem

AK Parti'den bomba İstanbul hazırlığı! Erdoğan talimat verdi, projenin ayrıntıları netleşti

Yeniakit Publisher
2023-07-23 12:47:00 -
AK Parti'den bomba İstanbul hazırlığı! Erdoğan talimat verdi, projenin ayrıntıları netleşti

AK Parti hem deprem hem de yerel seçimlere dönük İstanbul için özel bir çalışma yapmaya başladı.

AK Parti hem deprem hem de yerel seçimlere dönük İstanbul için özel bir çalışma yapmaya başladı.

İlk hedef İstanbul'un nüfus yoğunluğunun azaltılması için tersine göçün desteklenmesi. Bu kapsamda yazlarını memleketlerinde geçiren emeklilere, İstanbul'dan taşınmaları halinde elektrikten su indirimine kadar birçok konuda teşvikler verilmesi gündemde.

Sabah'ın haberine göre; yapılan hazırlık ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önümüzdeki günlerde sunum yapılacak. Proje, Erdoğan'ın talimatları ile son şeklini alıp hayata geçirilecek. 

İstanbul'da yaşayan ancak bahar ayları ile birlikte memleketlerine gidip yılın yarısını orada geçiren, çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu bir grup var. Öncelikli hedef kitle olarak bu grup belirlendi. Zaten aylarca memleketlerinde yaşayan bu kişilerin evlerini tamamen taşımaları için neler yapılabileceği üzerinde durulmaya başlandı. Ancak büyük şehirde yaşamak istemeyen, iş bulmakta zorluk çeken çalışan genç nüfus başta olmak üzere evini taşıyacak tüm gruplar teşviklerden yararlanacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hızlı bir tersine göç gündeme geldiğinde Anadolu şehirlerindeki sağlıktan eğitime kadar tüm kamu hizmetleri de buna paralel olarak yeniden yapılandırılacak. Hastane, okul, doktor, öğretmen sayıları artırılacak. Büyükşehirlerde yaşamak istemeyen kamu personeli için de yeni alternatifler devreye girmiş olacak.

İş kurmak isteyene kredi imkanı

Yazın memleketine gidenler başta olmak üzere İstanbul'dan evini taşıyacaklara yönelik teşvikler detaylı olarak çalışılıyor. Bunlar arasında evini taşırsa elektrik, su parası alınmaması ya da az alınması, taşınma yardımı yapılması, iş kurmak istemesi halinde uygun faiz ve vade ile kredi verilmesi gibi seçenekler yer alıyor.

 

 

 

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Yorumlar

Hurşit Koçak

Bu konular sonraki işler, önce bu yürüdüğünüz yanlış yoldan dönmeniz lazım. Vergiler düşmesi lazım zincir marketlerde fiyatlara müdahale edilmesi lazım bunu en büyük silahınızla yani tarım kooperatif marketlerle yapmanız lazım. Millet artık önce cebine bakıyor sonra diğer işlere

İzmit körfezli

Reis sadece sen varsın sen kendini parçalayıp paralıyorsun teşkilatı umumiye İzmit Körfezli olsun vekiller olsun asalak kan emici masa başı sülükleri bayramda sana en yakın olan vekile parti içinde bazı kulak arkası edilen meseleler var kendim için bir şey istemiyorum anlatacam diye tel nosunu verdim hala arayacak geçmiş dönemdede kaç bakana vekile kargodan direk mektup yazdım alayından cevap arama yok yani onlar için kasımpaşadan aşağıya sütlüce kafasındalar
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