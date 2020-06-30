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Aktüel

AK Parti'den Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Aile değerlerini sistematik olarak hedef alan siyasiler, teşvik ettikleri bu çirkin iklimden sorumludur. Biz aile değerlerinin haysiyetini savunmaya devam edeceğiz" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: - "Böylesine insanlıktan nasibini almamış, ahlaksız, vicdansız ve haysiyetsiz kişilere ve bu kahrolasıca kirli siyasete karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-06-30 21:58:46 -
AK Parti'den Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin, "Aile değerlerini sistematik olarak hedef alan siyasiler, teşvik ettikleri bu çirkin iklimden sorumludur. Biz aile değerlerinin haysiyetini savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter adresinden, söz konusu paylaşımlara sert tepki gösterdi.

"Nefret söyleminin her zaman haysiyet yoksunu müşterileri vardır. Aile değerlerini nefret söyleminin konusu yapan siyasilerin müşterisi bataklıkta çıkıyor." paylaşımı yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu siyasilerin ürettiği iklimde nefes alan ahlak yoksunlarının yeni doğan masum bir bebeği hedef alarak, sayın Cumhurbaşkanımızın ailesine, Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Berat Albayrak ve değerli eşi Esra Albayrak’a dönük kullandıkları ifadeler haysiyetsizliktir. Aile değerlerini sistematik olarak hedef alan siyasiler, teşvik ettikleri bu çirkin iklimden sorumludur. Biz aile değerlerinin haysiyetini savunmaya devam edeceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de paylaşımlara tepki gösterdi.

Özhaseki, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kadın ve çocuklar üzerinden çıkar siyaseti yürüten zavallı güruh, bugün sayın Bakanımız Berat Albayrak ile değerli eşi Esra Albayrak Hanımefendi’nin dünyaya yeni gelen masum bebekleri Hamza Salih üzerinden aciz öfkelerini kusmakta hiçbir beis görmemektedir.‬ Böylesine insanlıktan nasibini almamış, ahlaksız, vicdansız ve haysiyetsiz kişilere ve bu kahrolasıca kirli siyasete karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

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