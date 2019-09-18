AK Parti’den Babacan’a tepki: Liderlik vizyonu yoktur
AK Parti’den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Bakan Ali Babacan’ı bir AK Parti Milletvekili daha eleştirdi.18 Eylül 2019 Çarşamba 13:28
Sezai Erhan yeniakit.com.tr
Ali Babacan, yeni parti hazırlıklarını sürdürüyor. Kasım ayında yeni partinin kuruluşunu duyurmaya hazırlanan Ali Babacan'a AK Parti milletvekillerinin eleştirileri devam ediyor.
Babacan’da liderlik vasfı yoktur
AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Babacan’ın hiçbir zaman birinci adam olamayacağını belirterek, “Ali Babacan hiçbir zaman birinci adam olamaz. Çünkü liderlik vasfı çok farklı bir şey. Vizyonu olması lazım. Ben kendisinde o vizyonu göremedim. İnşallah bu sevdadan bir an önce vazgeçerler” dedi.
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