AK Parti’den Babacan’a tepki: Liderlik vizyonu yoktur

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Ali Babacan, yeni parti hazırlıklarını sürdürüyor. Kasım ayında yeni partinin kuruluşunu duyurmaya hazırlanan Ali Babacan'a AK Parti milletvekillerinin eleştirileri devam ediyor.

Babacan’da liderlik vasfı yoktur

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Babacan’ın hiçbir zaman birinci adam olamayacağını belirterek, “Ali Babacan hiçbir zaman birinci adam olamaz. Çünkü liderlik vasfı çok farklı bir şey. Vizyonu olması lazım. Ben kendisinde o vizyonu göremedim. İnşallah bu sevdadan bir an önce vazgeçerler” dedi.